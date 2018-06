Kovesi: Modificările Codului Penal nu ar trebui făcute niciodată prin OUG, decât dacă este cu adevărat o nevoie urgentă. Acum nu e nicio urgenţă

Laura Codruţa Kovesi a vorbit, într-un interviu pentru publicaţia străină Emergin Europe, despre DNA şi faptul că Uniunea Europeană a apreciat munca depusă de instituţie, devenind un model pentru sistemele judiciare din zonă. „Rezultatele pe care le-am obţinut ne-au făcut un fel de model în regiune”, a declarat ea. „DNA a fost prezentat ca un exemplu de bună practică de către Uniunea Europeană. Am fost expert UE pentru Moldova şi Muntenegru, unde am evaluat sistemele lor judiciare”.

Kovesi a explicat şi că modificările făcute la Codul penal şi la Codul de procedură penală nu ar trebui făcute niciodată printr-o ordonanţă de urgenţă, decât dacă este cu adevărat o nevoie urgentă, dând astfel replică liderilor PSD care au anunţat vineri că "vor merge până la capăt", neexcluzând nici varianta unei noi OUG.

„Aceste modificări vor face dificilă investigarea nu doar a cazurilor de corupţie, ci a crimelor în general. Cea mai mare problemă o reprezintă clauza care interzice judecătorilor de apel să condamne pe cineva achitat de o curte inferioară dacă procurorul nu vine cu noi dovezi. Este nedrept. Când un procuror prezintă un caz, toate dovezile trebuie incluse la dosar. Foarte rar se întâmplă ca noi dovezi să apară în timpul procesului”, a explicat procurorul-şef al DNA.

Schimbările în Codul de procedură penală vin după ce alte amendamente au fost aduse sistemului de justiţie, despre care Luara Codruţa Kovesi spune că demonstrează faptul că Guvernul are în vedere nu reforma sistemului, ci îngreunarea lucrurilor pentru anchetatori, procurori şi poliţie.

„Sigur, aceste schimbări nu vor intra în vigoare azi, mâine. Trebuie promulgate de preşedinte, care poate alege să le trimită înapoi în Parlament sau să la Curtea Constituţională. Din experienţele anterioare, este posibil ca Înalta Curte să depună o obiecţie”.

Întrebată dacă Guvernul ar putea grăbi procedura prin emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă, aşa cum a făcut în ianuarie 2017, act care a dus la izbucnirea protestelor, Kovesi a declarat că această posibilitate există, însă a avertizat că modificările nu trebuie făcute prin OUG decât în cazul unei reale urgenţe.

„Posibilitatea există. Aceste schimbări pot trece printr-o Ordonanţă de Urgenţă, dar este dificil de comentat. Teoretic, modificările Codului Penal nu ar trebui făcute niciodată prin Ordonanţă de Urgenţă, decât dacă este cu adevărat o nevoie urgentă. Referitor la aceste modificări, nu este nicio urgenţă”, a mai afirmat Kovesi.

În luna martie, ministrul Justiţiei Tudorel Toader i-a cerut preşedintelui Klaus Iohannis să o revoce din funcţie pe Laura Codruţa Kovesi. Preşedintele a afirmat sâmbătă că va discuta despre acest subiect săptămâna viitoare, după ce, la începutul lunii, Curtea Constituţională a decis că Iohannis este obligat să dea curs solicitării Ministerului Justiţiei.

„Nu pot comenta decizia Curţii Constituţionale. Este una care mă afectează direct, dar este o decizie care nu mă obligă să fac nimic. Aştept ca preşedintele să decidă ce va face. Nu vreau să intru în politică. Am spus în trecut că nu am o intenţie în acest sens şi deşi există oameni care nu se ţin de cuvânt eu nu sunt unul dintre ei. Vreau să îmi continui munca. Sunt procuror: asta fac cel mai bine. Am o experienţă bogată pe care vreau să o folosesc, să o împărtăşesc cu tinerii care intră în sistem”, a conchis Kovesi.

Mandatul Laurei Codruţa Kovesi în fruntea Direcţiei Naţionale Anticorupţie se va încheia în luna mai a anului viitor.