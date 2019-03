Kovesi, despre Parchetul European: Nu am spus nimănui că îmi depun candidatura. Sunt multe coincidenţe în dosarul meu

„În decembrie era termenul limită pentru acerstă procedură. Am gândit că este ceva ce mi-aş dori să fac. Totuşi, este prima dată când avem o astfel de instituţie europeană, pentru procurori. În România am fost procuror general, am fost şef DNA, am avut cele mai înalte poziţii pentru câte două mandate, e foarte greu să spun că mai puteam schimba ceva. Da, pot să ajut generaţiile tinere, pot să contribui cu experienţa mea la divrse lucruri, însă aici era altă provocare. De aceea am depus canddiatura. Nu am spus nimanui că îmi depun această candidatură. Sigur, familiei am spus. (mama, n.r.) S-a bucurat”, a declarat Laura Codruţa Kovesi, la EuropaFM.

„Pe măsură ce parcurgeam câte o etapă mi se dădea câte un feedback. În primul rând tratarea candidaţilor, să ni se spună că am trecut în etapa următoare. Apoi a fost un interviu cu acea comisie tehnică la care m-am prezentat. A fost foarte interesant pentru că m-am prezentat la acea comisie unde au fost 12 membrii, au fost membrii ai Comisie de la Veneţia, de la GRECO şi mi-au prezentat regulile”, a explicat Kovesi.

Fosta şefă DNA a fost întrebată şi despre defectele sale, ea menţionând la acest capitol faptul că este încăpăţânată.

„Au fost foarte multe întrebări. Ne-au spus numai lucrurile bune. Spuneţi-ne şi ce defecte aveţi. A fost una dintre întrebări. Am spus că sunt încăpăţânată, dar asta e totuşi bine că sunt consecventă. Am avut un pic emoţii la început. Interviul a fost în limba engleză. Nu vorbesc eu o engleză de Oxford, de Harvard, dar tot timpul mi-am transmis mesajul, vorbesc corect gramatical, dar ce a fost uşor la acest interviu este faptul că te-ai adresat unor oameni care sunt procurori, judecători, cu experienţă şi nu trebuia să le explici anumite detalii. Acolo a fost o discuţie profesională, ştiam că întrebările sunt tehnice”.

Ea a povestit şi faptul că a avut emoţii la audierea în Parlamentul European, lucru datorat şi sentimentului că a reprezentat România în faţa oficialilor europeni.

„Apoi a venit audierea din Parlament care a fost din nou cu foarte mari emoţii pentru că te duci acolo personal. Sala era plină. Când sunt atâţia oameni acolo ştiu că esti procuror şi că vii din România. S-au făcut şi greşeli, dar s-a depus mult efort în ţară pentru lupta anticorupţie. Ţii cumva să arăţi că reprezinţi o ţară şi cumva asta pune un pic presiune pe tine. Am auzit tot felul de ştiri false că a fost o echipă secretă. Aceasta a fost echipa. Tot felul de oameni care să te încurajeze. (...) Nu am avut aşteptări”.





Kovesi: A fost ceva ciudat înainte de audierea de la Bruxelles





Ea a povestit că a primit ameninţări şi înaintea audierilor din Parlamentul European, susţinând că a primit o „scrisoare ciudată” în hotelul de la Bruxelles.





„Este cunoscut cazul Black Cube. Chiar a fost ceva ciudat înainte de audierea de la Bruxelles la hotel unde am stat. Am primit o scrisoare. Cred că este cunoscut că primesc pază de la SPP. Nu aş avea motive să mă tem. Am fost înucurajată de procurori şi judecători şi mai ales de la cunoscuţi. E foarte grav ce se întâmplă acum în justiţie. Pentru că sunt date legi care încalcă recomandarile Greco şi riscurile sunt mari, iar magistratii trag un semnal de alarmă. Ieri am purtat banderolă albă, ceea ce voi face in continuare”, a declarat Laura Codruţa Kovesi la Europa FM.

Kovesi: Sunt multe coincidenţe în dosarul meu Laura Codruţa Kovesi susţine că sunt multe „coincidenţe" în dosarul în care este cercetată de Secţia de anchetă a magistraţilor, una fiind data la care este chemată la audieri. "E clar că această chestiune cu dosarul penal, sunt mult coincidenţe. S-a început următirea penală când am plecat la Bruxelles, coincidenţă- sunt citatţă în 7 martie, când va fi luată o decizie în Parlamentul European. O să vedem cât de mult afectează. Ceea ce a ţinut de mine eu am făcut, din punct de vedere al tehinicii profesioniste eu treaba am terminat-o. Acum este o decizie politică. Această decizie politică nu am determinat-o eu sau alt candidat, ci a fost o decizie stabilită prin regulament", a declarat Laura Codruţa Kovesi, la Europa Fm. Ea a menţionat că nu a cerut sprijinul Guvernului în această procedură şi că se aştepta la o campanie negativă împotriva sa. „N-am cerut sprijinul Guvernului, nici nu am cerut să mă susţină, mă aşteptam la o campanie negativă împotriva mea. Am spus în Parlament „Dacă aţi auzit lucruri negative, vă rog să mă întrebaţi, ca să le lămurim'.” Întrebată ce cale va urma în cazul în care nu va fi aleasă în funcţia de procuror şef european şi dacă se gânfeşte să intre în politică, Kovesi a răspuns: "O să îmi continui drumul. Deocamdată eu sunt procuror. Îmi place acest lucru. Nu se termină viaţa cu o funcţie şi nici nu se termină viaţă cu o funcţie. O să analizez lucrurile după ce se va termina".

Kovesi: Am purtat banderola albă

Fosta şefă DNA a declarat că susţine protestul magistraţilor, afirmând că justiţia din România este la un punct foarte greu în acest moment.

„Ce m-a încurajat mult este atitudinea judecătorilor şi procurorilor. Riscurile pentru ţară sunt destul de mari dacă se va continua în acest fel şi magistraţii încearcă să tragă un semnal de alarmă. Am purtat banderolă albă şi aşa voi face toată săptămâna. Justiţa din România este acum într-un punct foarte greu. Nu ştiu dacă singuri reuşim să trecem prin acest moment. Acum trebuie să înţelegem cu toţii că este un moment greu, poate justiţia trebuie ajutată. Nu e doar pentru procurori şi judecători, este pentru viitorul acestei ţări. Justiţia este pilon fundamental, este pentru cetăţeni”, a declarat Kovesi.





Laura Codruţa Kovesi, candidat la şefia Parchetului European, a primit cele mai multe voturi în comisia LIBE de zilele trecute, şi anume, 26 de voturi. Parlamentul European şi Consiliul UE vor numi de comun acord procurorul-şef european, iar Conferinţa Preşedinţilor ar urma să fie informată despre rezultatul audierii înainte de viitoarea sa reuniune de la 7 martie 2019.

