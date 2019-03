Kovesi, sub control judiciar, trebuie să se prezinte vineri la o secţie de poliţie din Bucureşti

Laura Codruţa Kovesi a fost inculpata şi plasată sub control judiciar de către Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ), joi seară, după mai bine de 6 ore de audieri într-un dosar instrumentat de procurorul Adina Florea.

Potrivit ziare.com, fosta şefă DNA nu are voie să părăsească ţară fără aprobarea procurorului care se ocupă de acest dosar, şi de asemenea, Laurei Codruţa Kovesi i s-a interzis să mai lucreze că procuror, , până la ridicarea măsurii controlului judiciar.

„Procurorul de caz mi-a interzis să vorbesc cu presa. (...) Este o măsură de a-mi închide gura”, a declarat joi seară, Laura Codruţa Kovesi la ieşirea de la audieri, fără a preciza dacă are şi alte interdicţii.





„Am o carieră profesională de aproape 24 de ani ca procuror. Niciodată n-am fost cercetată. Toate aceste lucruri se întâmplă ca urmare a faptului că mi-am făcut treaba. Nu sunt singura supusă acestor hărţuiri. Sunt cercetaţi şi alţi procurori sau judecători. Se iau tot felul de decizii prin care se încearcă intimidarea noastră şi reducerea la tăcere.Eu respect această interdicţie, nu o să vorbesc cu presa despre acest dosar. Ştiţi că sunt rezistentă la stres, de o mie de ori dacă mă veţi întreba despre acest dosar vă spun că nu pot vorbi”, a declarat presei fosta şefă DNA.





Ea a negat şi acuzaţiile cu privire la abuzurile care ar fi fost făcute de procurori, subliniind că acestea nu au fost încă probate de justiţie.





„Cu privire la abuzuri, acestea trebuie constatate de instanţe sau de un judecător. Nu ştiu să fie hotărâri definitive că un procuror din DNA să fi comis abuzuri. În mandatul de procuror şef al DNA au fost peste 70 de magistraţi trimişi în judecată inclusiv pentru abuzuri. Am fost prima care am intervenit. În toate situaţiile în care au existat îndicii despre un procuror că a săvârşit fapte penale, inclusiv din DNA am intervenit, am sesizat inspecţia judiciară, am sesizat CSM. De asemenea, am sesizat de fiecare dată Inspecţia Judiciară. Până nu avem decizii definitive ale instanţelor, nu cred că putem vorbi despre abuzuri. Aşa cum după un an şi opt luni am dovedit că abaterile disciplinare care au fost reţinute în sarcina mea au fost simple fabulaţii, sunt convinsă că toate celelalte acuzaţii care se fac la adresa mea se vor dovedi neadevărate”, a declarat Kovesi.