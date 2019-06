Kelemen Hunor, despre cum a degenerat situaţia la Valea Uzului: Am cerut: trimiteţi jandarmii şi nu-i lăsaţi pe ultraşi să ajungă acolo

Kelemen Hunor a spus că a vorbit în mai multe rânduri cu premierul şi cu membri ai Guvernului pentru a interveni în chestiunea inaugurării cimitirului pentru „a restabili ordinea” în conformitate cu legislaţia românească şi cu acordurile bilaterale.

„Am spus că dacă se inaugurează o construcţie ilegală, atunci se poate găsi o soluţie corectă mult mai greu. E un spaţiu sacru, un lucru inaugurat, cu preoţi, e mult mai greu să restabileşti ordinea. Asta este viaţa, ştim”, a declarat Kelemen Hunor, potrivit Digi 24.ro

De asemenea a vorbit cu Carmen Dan pe 6 iunie, înainte ca situaţia la faţa locului să degenereze.

„Am cerut: trimiteţi jandarmii şi nu-i lăsaţi pe ultraşi şi acele organizaţii care sunt mai aproape de ideile legionare decât de alte idei să ajungă acolo, fiindcă va fi scandal. Am văzut mobilizarea pe Facebook. Am o părere bună despre jandarmi, dacă Jandarmeria Română doreşte, dacă are ordin, poate să oprească şi 400, şi 4.000 de oameni, mai ales în valea aceea. Depinde ce ordin primesc.

Doamna ministru a spus: trebuie să lăsaţi să intre şi să facă comemorarea, că este un cimitir internaţional”, a spus Kelemen Hunor. El a spus că situaţia nu „Nu ne serveşte la nimic”, că UDMR a făcut public „fiecare pas” în această chestiune înainte de campania electorală şi că autorităţile de la Bucureşti trebuiau să intervină mai devreme, în condiţiile în care UDMR semnalase din aprilie ilegalitatea construcţiilor adiţionale. „Nu am vorbit de români, nu îmi permit, pentru că românii sunt de mai multe feluri, cum sunt şi maghiarii, şi italienii, şi germanii. Autorităţile centrale nu şi-au făcut datoria, asta am spus”, a adăugat Kelemen Hunor. El a spus că colegii săi au ajuns la o înţelegere cu şeful jandarmilor astfel încât să fie permis accesul în zona inscripţiilor: „vin oameni, nu intră în cimitir, doar la gard acolo unde sunt inscripţiile, să spună istoria cimitirului şi depun coroane de flori”, situaţia degenerând prin faptul că unora li s-a permis să intre în cimitir.

