Jurnalist de la Gazeta Sporturilor, bruscat de bodyguarzii fiului lui Liviu Dragnea

Valentin Dragnea, fiul liderului PSD, a asistat la meciul echipei pe care o finanţează, Turris Turnu Măgurele, cu Rapid Giuleşti, meci din 16-imile Cupei României. După cum anunţă cotidianul Gazeta Sporturilor, bodyguarzii fiului liderului PSD l-au agresat pe reporterul Răzvan Luţac.

„Domnii care îi asigurau paza (stânga şi dreapta în poză, cămaşă bleu şi cămaşă neagră) au avut grijă să îmi dea peste mână când îl filmam.

"Dacă eşti de la presă, pune-ţi ceva-n piept!", de parcă ar fi avut dreptul să facă ordine pe trotuar.

N-am prins meciurile de la FC Olt Scorniceşti. Bine că nu existau telefoane mobile care filmează”, a scris reporterul celor de la Gazeta Sporturilor, Răzvan Luţac, pe pagina sa de Facebook.

Plângere penală pentru agresiune după ce a fost numit „hoţ”

Săptămâna aceasta procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 au confirmat faptul că Valentin Dragnea şi soţia acestuia au depus o plângere penală pentru agresiune după ce fiul actorului Ion Caramitru i-a numit hoţi în urma unui incident în trafic.

Ştefan Caramitru a şi povestit pe pagina sa de Facebook cum a ajuns să intre în conflict cu fiul liderului PSD. „Maşina pe care o conduceam nu putea avansa din cauza autoturismului care bloca strada (în care se aflau - ulterior am aflat - Valentin Dragnea şi soţia acestuia, conduşi de un şofer). Am claxonat pentru a semnaliza prezenţa noastră şi intenţia de a avansa, moment după care pasagerii au coborât din maşină. În acel timp a avut loc o altercaţie verbală cu doamna Dragnea, moment în care dl. Dragnea a plecat în grabă şi a intrat în curtea imobilului. Soţia acestuia ne-a persiflat, folosind o atitudine lipsită de eleganţă, iar noi am reproşat asocierea cu PSD şi agresivitatea generală faţă de cetăţeni", a povestit cele întâmplate Ştefan Caramitru, descriind acest episod drept „un incident verbal minor”.

Deşi martorii spun că şi fiul actorului a fost jignit de nora lui Liviu Dragnea, aceasta din urmă şi soţul ei au decis să depună plângere la Parchet pentru agresiune. „În cazul de faţă, e vorba de persoane cu o anumită notorietate, pe care unii poate că şi-au dorit-o, alţii poate că nu. Vorbim de persoane care, până la urmă, ajung şi în zona de justiţie tocmai pentru a-şi apăra această imagine, poate aflată în criză”, este de părere psihologul Ionel Simionca, vicepreşedintele Asociaţiei PsihoTrafiQ, specialist în siguranţa traficului rutier. În opinia psihologului, acest incident se încadrează într-o tipologie clasică unde anumite persoane „valorifică astfel de situaţii şi din dorinţa de a fi cunoscute într-un alt mod”, iar în final se ajunge la dosare în justiţie „să nu cumva să aibă de suferit identitatea noastră marcată de grandoare”.

Scriitoarea Raluca Fehrer, povestind acest incident, a scris că soţia lui Valentin Dragnea l-ar fi numit pe Ştefan Caramitru „săracule” şi „gunoiule”, înainte de a fi invocat poziţia de putere în societate a soţului ei. „Băăi, săracule, tu ştii cine suntem noi, măi, tu ştii bai cine e bărbată-miu, băi, gunoiule, tu ştii ce o să vă facem, băăi? O să vă strivim, băăăi, nimeniule!!!”, i-ar fi strigat Gina Alexandra.

„Întreg incidentul arată o lipsă de civilizaţie şi reflectă un mod de gândire prezent în familia Dragnea şi la oamenii noştri politici în general. Spune ceva despre cancerul moral din societatea noastră. În societăţile civilizate oamenii politici şi familiile acestora trebuie să fie un exemplu, să susţină nişte valori nu doar la nivel declarativ. Uitaţi-vă la copiii familiei regale din Marea Britanie, la modul în care sunt educaţi, la faptul că fac armata, la modul în care le sunt insuflate o serie de valori sociale”, arată şi sociologul Alfred Bulai.