Iranul şochează: „Magistratul ucis e în viaţă!“. România, acuzată dur

Gholam Reza Mansouri e, oficial, mort de cinci zile, însă iranienii refuză să creadă în această variantă, chiar dacă, între timp, cadavrul fostului magistrat, implicat într-un mare dosar de corupţie, a şi fost supus autopsiei, la Bucureşti.

Imediat după apariţia unor noi imagini cu Mansouri, în afara ţării s-au intensificat zvonurile potrivit cărora moartea acestuia a fost o înscenare. Concret, cei care au văzut imaginile publicate aici de „Adevărul“ şi le-au comparat cu cele din momentul în care presupusul cadavru al lui Mansouri e scos dintr-un hotel bucureştean, au remarcat că bărbatul care e cărat de medicii legişti n-are nicio legătură cu adevăratul Mansouri! Motivul? Magistratul e uriaş, după cum se vede în pozele lui din străinătate, fiind de-a dreptul obez, pe când cadavrul cărat e de dimensiunile unui om normal.

Chestionat despre această ipoteză, avocatul lui Mansouri, aflat în Iran, a încercat să ofere o explicaţie. „Imaginile care au apărut cu Mansouri, în afara Iranului, nu sunt recente. Sunt mai vechi. Între timp, din cauza bolii (n.r. - Mansouri avea cancer), magistratul pierduse multe kilograme. Ceea ce se vede şi din filmarea pe care a postat-o din Bucureşti, la începutul lunii. Era evident că a slăbit faţă de cum era înainte“, a explicat Amir Hossein Najafpour Sani, pentru Ilna.

Astfel de imagini au inundat reţelele de socializare în Iran, ironizând moartea lui Mansouri

„Cu banii nemunciţi, poţi să mori, dar să rămâi în viaţă!“

Problema e că nu doar oamenii de rând refuză să creadă în moartea lui Mansouri. Faptul că decesul său ar fi fost o înscenare, pentru a-l scăpa din dosarul de corupţie în care era acuzat că a luat o mită de 500.000 de euro, e o idee promovată şi de fostul parlamentar, Mehdi Kouchakzadeh.

Într-o postare pe contul său de Instagram , Kouchakzadeh a scris: „Neconcordanţa între imaginile cu Mansouri în viaţă şi cele cu presupul său cadavru, aflat în sacul medicilor legişti, a fost remarcată şi de mine şi mi s-a părut o chestie ciudată. De ce n-avem nicio imagine cu cadavrul, în locul în care a aterizat? Cu banii nemunciţi, poţi să mori, dar să rămâi în viaţă. Poţi să faci aranjamente şi cu moartea“.

„România trebuie să răspundă!“

În fine, iranienii continuă să acuze România de implicare în dispariţia lui Mansouri. Masih Mohajeri, editorialist în influentul ziar „Jomhori Eslami“, a avut un text dur de opinie, în care a atacat România.

„Moartea lui Mansouri e suspectă şi extrem de complicată. Ea reprezintă un avertisment pentru sistemul nostru judiciar. Potrivit poliţiei române, Mansouri era sub control judiciar, ceea ce înseamnă că el era sub supravegherea autorităţilor române. De aceea, când moare un asemenea om, decesul său e din vina celor care îl aveau sub supraveghere. Astfel, ipoteza unei sinucideri iese din discuţie şi vorbim, clar, despre o crimă. Indiferent de cine e criminalul, fie că e român sau de altă naţionalitate, România trebuie să răspundă“, a scris Mohajeri.

