Interpol a informat oficial autorităţile române că pedofilul olandez s-a sinucis. ADN-ul confirmă că el a fost agresorul fetiţei de 11 ani din Dâmboviţa

„În cursul zilei de astăzi, 26 septembrie 2019, procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au primit rezultatele primelor determinări genetice efectuate în cauza Gura Şuţii privind uciderea unei minore, iar acestea indică faptul că probele biologice prelevate cu ocazia cercetărilor la faţa locului aparţin persoanei de cetăţenie olandeză suspectată de săvârşirea infracţiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, agresiune sexuală şi omor calificat. Totodată, prin intermediul INTERPOL (organizaţia internaţională de cooperare poliţienească) a fost confirmat decesul suspectului. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale”, se arată într-un comunicat emis de Parchetul General.

Alte agresiuni

Asta în condiţiile în care, Parchetul General a preluat, joi, un dosar din 2016, de la Iaşi în care o fetiţă ar fi fost agresată sexual, iar primele indicii ale anchetatorilor arată că făptaşul ar fi tot olandezul care ar fi ucis-o pe Adriana.





Fetiţa din Iaşi, urmează să fie audiată. La acel moment, fetiţa avea 8 ani.





„In acest moment, politistii sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie si Justitie desfăşoară activităţi de documentare a întregii activităti infracţionale a principalului suspect din cazul fetitei dispărute din judeţul Dâmboviţa. De asemenea, din dispozitia conducerii Politiei Romane, toate dosarele penale înregistrate cu autor necunoscut sunt reanalizate.

Punctual, in cazul agresiunii sexuale din judetul Iasi, in care a fost deschis dosar penal in anul 2016 sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Iasi si in cadrul caruia politistii au desfasurat activitati investigative dispuse de procuror, inclusiv difuzarea imaginilor in spatiul public a unui posibil suspect, in urma carora nu au rezultat elemente suficiente care sa duca la identificarea autorului, precizam ca, in acest moment, politistii desfasoara activitati sub coordonarea procurorului de caz”, susţin oficialii Poliţiei Române.