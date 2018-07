România sub ape. Raed Arafat: „Pe unde am fost, oamenii s-au mobilizat”. Drumuri naţionale şi judeţene cu circulaţia închisă sau îngreunată

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, doctorul Raed Arafat, a declarat, duminică, după ce a inspectat localităţile din judeţul Covascna afectate de inundaţii, că cetăţenii s-au mobilizat şi au intervenit alături de forţele de ordine pentru a limita pagubele produse de viituri.

„Am fost ieri în mai multe judeţe, am fost în Bacău, am fost în Buzău, am fost în Vrancea şi peste tot pe unde am trecut totuşi am văzut o mobilizare (...) şi am văzut un interes să se rezolve problema. Da, sunt şi zone în care oamenii poate nu s-au implicat direct. Aici (la Băcel şi Lunca Mărcuşului - n.r.) mi se spunea că prima intervenţie au făcut-o ei (localnicii - n.r.) să îşi ajute vecinii şi reacţia a fost una normală. Da, asta este normalitatea, pentru că, dacă se întâmplă aşa ceva, până ajung forţele de intervenţie este normal ca cei din comunitate să fie primii care intervin şi să se ajute între ei”, a declarat Arafat, potrivit Agerpres.

Potrivit unui bilanţ al Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Covasna, 24 de localităţi au fost afectate de ploile abundente din ultimele zile, fiind evacuate 263 de persoane şi bunurile acestora, precum şi 49 de animale.

În sprijinul comunităţilor afectate au intervenit peste 300 de pompieri, jandarmi, poliţişti şi militari din cadrul MApN.

Drumuri naţionale şi judeţene cu circulaţie întreruptă