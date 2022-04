Incendierea şi îngroparea deşeurilor se pedepsesc cu închisoare de la trei la cinci ani. Valoarea amenzilor pentru cei care aruncă gunoaie la întâmplare

„În plus, a fost definită în lege acţiunea de abandonare a deşeurilor, pentru care există o sancţiune contravenţională atât pentru persoane fizice cât şi juridice (amendă de la 10.000 la 20.000 lei pentru persoane fizice şi de la 50.000 la 70.000 pentru persoanele juridice), care însă nu era aplicată corespunzător din cauza lipsei unei reglementări clare a respectivei acţiuni”, informează, miercuri, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.





”Discuţia despre incriminarea acestor fapte nu este nouă. Încă de la începutul mandatului am considerat că, pentru cei care se fac vinovaţi de astfel de fapte, nu este suficientă o amendă, iar aceştia trebuie să fie traşi la răspundere penală. În acest sens, anul trecut am susţinut cu bună credinţă o iniţiativă parlamentară care viza acelaşi obiectiv.





Din păcate, respectiva iniţiativă are lacune grave de tehnică legislativă, nu poate fi aplicată în forma propusă, iar iniţiatorii nu au demonstrat că ar avea o soluţie în acest sens. Între timp, fenomenul arderilor de deşeuri se intensifică şi autorităţile responsabile de aplicarea legii au nevoie de instrumente puternice pentru a putea combate acest fenomen. Este motivul pentru care am considerat că orice altă întârziere ar fi împotriva interesului public şi am decis să aprobăm aceste modificări prin ordonanţă de urgenţă.





Începând de acum, unităţile de parchet din ţară, Poliţia şi Garda Naţională de Mediu au la dispoziţie cadrul legal pentru a stopa mafia arderilor ilegale de deşeuri din România”, a declarat Barna Tánczos, ministrul mediului, apelor şi pădurilor.





De asemenea, a fost interzisă arderea miriştilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase. Pentru astfel de fapte amenzile se vor ridica la valori cuprinse între 7.000 şi 15.000 lei pentru persoanele fizice şi între 50.000 şi 100.000 lei pentru persoanele juridice.





De asemenea, aceleaşi sancţiuni îi vizează şi pe proprietarii terenurilor care nu iau măsuri pentru prevenirea arderilor. O altă prevedere importantă a ordonanţei de urgenţă defineşte cadrul legal pentru ca autorităţile publice locale (UAT, CJ, ADI) să poată expropria terenurile necesare pentru gestionarea integrată a deşeurilor.





Modificarea legislativă înlesneşte preluarea terenurilor necesare dezvoltării sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor, pentru care România primeşte finanţare europeană.





Astfel a fost reglementată situaţia de realizare a procedurilor de expropriere pentru cauze de utilitate publică.





„Actul normativ adoptat astăzi vizează şi reglementarea activităţilor de gestionare a deşeurilor la nivelul municipiului Bucureşti, prin preluarea de către sectoarele municipiului Bucureşti, de la Primăria Capitalei, a unei serii de competenţe referitoare la gestionarea deşeurilor”, precizează sursa citată.





Mai exact, este vorba despre activităţile de organizare a prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, precum şi de administrare a depozitelor de deşeuri şi/sau instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale pe o perioadă determinată, stipulată în hotărârea consiliului local notificată Consiliului General al Municipiului Bucureşti.





Pentru realizarea unui echilibru între municipiul Bucureşti şi sectoare, competenţele preluate pot să revină Consiliului General al Municipiului Bucureşti la solicitarea expresă a acestuia din urmă.





„Necesitatea acestei reglementări a apărut din faptul că municipiul Bucureşti se confruntă cu o situaţie complicată în ceea ce priveşte managementul deşeurilor, determinată de lipsa infrastructurii de tratare a deşeurilor şi a capacităţii de eliminare prin depozitare. În prezent, unitatea administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti nu deţine un contract în vigoare cu niciun operator al unui depozit de deşeuri cu licenţă valabilă emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, aşa cum prevede legea”, mai arată sursa citată.