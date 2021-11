Hipermarketuri, focare de infecţie: produse mucegăite şi galantare „asezonate” cu insecte sau fire de păr

Problemele din hipermarketuri, supermarketuri şi marketuri par fără sfârşit. După ce au descoperit mari probleme în magazinele Cora, comisarii de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au luat la control şi hipermarketurile Auchan, dar şi marketurile Mega Image din Capitală, iar surprizele nu s-au lăsat aşteptate. Zonele alimentare din patru astfel de hipermarketuri şi tot atâtea marketuri au fost propuse pentru închidere temporară după ce au fost găsite la vânzare fructe mucegăite şi produse expirate sau galantare „asezonate” cu insecte sau fire de păr.

Concret, luni, Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor (CRPC) din Regiunea Bucureşti-Ilfov a făcut controale la patru puncte de lucru din Capitală ale S.C. Auchan Romania S.A. (Magazinele Auchan Titan, Vitan, Militari şi Berceni), iar în urma acestora zonele alimentare din cele patru hipermarketuri au fost propuse pentru închidere temporară şi amendate cu peste 100.000 de lei. Totul după ce, între altele, au fost găsite la vânzare fructe mucegăite şi produse expirate, iar la vitrinele asistate s-a constatat prezenţa ruginei, a unor insecte moarte, a unor fire de păr, precum şi exfolierea vopselei.

De asemenea, s-a dispus oprirea definitivă de la comercializare şi retragerea din consumul uman a tuturor produselor alimentare neconforme identificate în cele patru magazine, oprirea temporară a prestării serviciului la raioanele cu vitrină asistată (mezeluri/brânzeturi, gastro, cofetărie, pâine, cofetărie – Auchan Vitan, carne, mezeluri şi lactate, brutărie, gastro, cofetărie, măsline vrac – Auchan Militari, peşte, gastro, cofetărie, mezeluri/brânzeturi, carne afumată – Auchan Titan, carne de pasăre, lactate, ouă, carmangerie, peşte congelat, măsline, mezeluri/brânzeturi, gastro – Auchan Berceni).

Închiderea pe cel mult şase luni

Cele mai frecvente abateri constatate au fost: comercializarea de fructe şi legume mucegăite, alterate sau lovite, lipsa informării consumatorilor asupra faptului că, la anumite sortimente de citrice, coaja nu este destinată consumului uman. În zona de preparate erau puse în vânzare produse cu data-limită de consum depăşită sau cu nerespectarea temperaturii de păstrare a produselor calde, de minimum +60 grade C. În plus, s-a constatat nerespectarea temperaturii indicate de producători pentru o serie de produse alimentare, utilizarea unor materii prime cu data-limită de consum depăşită, utilizarea unor bureţi de sârmă şi coşuri de gunoi fără capac, în zona de gătire, precum şi a unor ustensile deteriorate.

Ulterior controlului, Auchan a comunicat că se iau toate măsurile pentru remedierea problemelor. „Confirmăm faptul că reprezentanţi ai ANPC au derulat astăzi un control în câteva magazine. Autoritatea ne-a sesizat mai multe aspecte, diferite de la un magazin la altul, a căror remediere a fost dispusă imediat, fiind deja finalizată în cea mai mare măsură. Urmează să transmitem către OPC Bucureşti, mâine dimineaţă (ieri dimineaţă - n.red.), solicitările ce se impun în vederea redeschiderii către consumatori a zonelor supuse controlului din magazinele în cauză”, a transmis conducerea Auchan.

Nici Mega Image nu stă mai bine

Ieri, inspectorii ANPC au descoperit probleme similare şi în patru magazine ale Mega Image din Bucureşti, de la Piaţa Domenii, Bd. Ion Mihalache, Piaţa Sudului şi unul dintre punctele de lucru de pe Şoseaua Colentina.





Potrivit ANPC, în urma controlului, au fost înregistrate nereguli grave, care au dus la amenzi contravenţionale în valoare totală de 93.000 de lei şi dispunerea unor măsuri complementare. Este vorba de oprirea temporară a prestării serviciului la raioanele cu vitrină asistată, vitrinele cu produse congelate, cele cu produse calde, cele cu produse refrigerate, zonele de brutărie din toate cele patru unităţi, dar şi de propunerea de închidere a celor patru unităţi pe o durată de cel mult şase luni. Totul după ce inspectorii au descoperit gândaci în zona de comercializare a produselor de patiserie şi comercializarea de legume, fructe alterate sau a altor produse expirate. În plus, la vitrinele asistate conţinând mezeluri/ brânzeturi/ carne refrigerată vrac, carne afumată vrac s-au descoperit, între altele, insecte moarte şi îngheţate. Până la închiderea ediţiei, Mega Image nu a transmis o poziţie oficială.

Probleme similare la Cora

ANPC a propus şi închiderea unităţilor Cora Pantelimon şi Alexandriei pe o durată de cel mult 6 luni, în urma constatării mai multor abateri importante la cele două magazine în cadrul unui control realizat pe 29 octombrie.





În plus, inspectorii au propus şi oprirea temporară a prestării serviciului la raioanele cu vitrină asistată de la unităţile Cora Lujerului (mezeluri, cofetărie, peşte, produse alimentare promoţionale), Cora Pantelimon (legume-fructe, gastro, cofetărie, măsline vrac), Cora Văcăreşti - din incinta Mall Sun Plaza (legume-fructe, gastro, cofetărie, brânzeturi şi carne vrac) şi Cora Alexandriei (gastro). Între altele, ANPC a descoperit agregate frigorifice neigienizate, cu insecte moarte sub tăvile de expunere din vitrinele asistate, dar şi mai multe produse expirate. Ulterior, firma România Hypermarche a comunicat că cea mai mare parte a situaţiilor constatate de ANPC au fost remediate.

Aceste controale trebuie să intre în cotidian

Sorin Mierlea, preşedintele InfoCons, spune că acest tip de controale trebuie să intre în cotidian, nu să fie o excepţie. „Eu doresc ca de astfel de controale să aibă parte toate reţelele de hipermarket şi supermarket. Şi nu numai în Bucureşti, ci oriunde în ţară. Astfel de controale dau încredere consumatorilor. Foarte importantă este publicitatea făcută după astfel de controale. Oamenii vor şti să penalizeze astfel de centre comerciale şi vor opta pentru altele.

Este cea mai mare pedepsă pe care o primesc aceste magazine care nu respectă norme minime de sanitaţie: lipsa clienţilor. Mai mult, făcând publicitate controalelor cu rezultate negative, clienţii îşi pot recupera eventualele pagube cerând returnarea banilor pe baza bonului fiscal. Totodată, pentru a fi corecţi, şi controalele în care nu s-au descoperit probleme ar trebui făcute publice”, a precizat Sorin Mierlea.

Amenzile nu au efect

Preşedintele InfoCons mai susţine că nu amenzile sunt eficiente în astfel de cazuri. „Bunele practici la nivel european în acest domeniu arată că închiderea sau suspendarea activităţii sunt cele mai eficiente mijloace împotriva comercianţilor care nu respectă normele sanitare. Pentru marile lanţuri, o amendă, oricât de mare ar părea, nu contează, pentru că sumele sunt rapid recuperate. Ca să spunem plastic, o amendă a ANPC stârneşte zâmbetele marilor comercianţi”, a precizat Sorin Mierlea.

La rândul lui, sociologul Mircea Kivu susţine că situaţia din hipermarketuri sau marketuri era una previzibilă. „Era de aşteptat să avem probleme în aceste magazine. Nu cred că se miră nimeni. Ce nu înţeleg eu e de ce a fost ales acum momentul controlului. Adică este cam ciudat că au venit acum aceste controale şi cele de acum câteva zile (din hipermarketurile Cora -n.red.) când au şi apărut unele probleme legate de accesul restricţionat. Adică doi dintre retailerii care au avut unele solicitări legate de accesul în magazine au fost acum controlaţi şi penalizaţi”, a precizat Mircea Kivu.

Solicitarea retailerilor

Reamintim că Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România (AMRCR) a solicitat, recent, autorităţilor eliminarea restricţiilor impuse de ultimele reglementări, în legătură cu accesul populaţiei în magazine - care comercializează instalaţii şi echipamente de încălzire, de electricitate, sanitare şi igienă - în contextul apropierii sezonului de iarnă. „Ne-am conformat tuturor cerinţelor impuse de autorităţi în efortul de prevenire şi combatere a răspândirii coronavirusului, care rămâne principala noastră prioritate. Sperăm că procesul de comunicare şi consultare cu autorităţile să fie reluat pentru a preveni apariţia unor efecte secundare în relaţia cu consumatorii, dar şi probleme colaterale suplimentare în contextul economic complex pe care îl traversăm”, a declarat George Bădescu, director executiv AMRCR.

Asociaţia Marilor Reţele Comerciale include 22 de retaileri alimentari şi nealimentari: Altex, Artima, Auchan, Brico Depot, Carrefour, Columbus, Cora, DM Drogerie Markt, Decathlon, Dedeman, Flanco, Hornbach, Ikea, Jumbo, Kaufland, Lidl, Mega Image, Metro Cash & Carry, Mobexpert, Penny, Profi, Selgros.