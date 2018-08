Ginecolog condamnat definitiv pentru moartea unui făt, „scutit“ de judecători de la  plata daunelor morale

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) l-a găsit vinovat, anul trecut, pe George Ovidiu Bălan, dar medicul a reuşit, până în prezent, să evite plata daunelor morale stabilite de instanţă.

Incidentul de care a fost găsit vinovat George Ovidiu Bălan s-a petrecut în 2010, dar abia în anul 2014 cazul a ajuns în instanţă. Pe rolul Judecătoriei Bacău s-a judecat cauza 13783/180/2014 având ca obiect «neglijenţa în serviciu – art. 249 C. Penal», părţile din dosar fiind medicul ginecolog George Ovidiu Bălan – în calitate de inculpat, Elena Cătălina Breahnă si Marius Sebastian Cîrlan – în calitate de părţi vătămate, pe de altă parte, precum şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău – în calitate de parte responsabilă civilmente.

Martor-cheie

Elena Cătălina Breahnă fusese programată pentru cezariană pentru data de 2 august 2010, dar femeia s-a simţit rău şi şi-a sunt medicul care o avea în observaţie.

George Ovidiu Bălan, care era în concediu, a dispus internarea gravidei şi şi-a continuat vacanţa. O zi mai târziu, una dintre asistentele Spitalului Judeţean din Bacău a alarmat doctorii care erau de gardă că bătăile inimii fătului nu se mai auzeau.

Un martor-cheie în acest dosar a fost dr. Raluca Grigoriu, medic primar obstetrică ginecologie, şef Secţie Obstetrică Ginecologie 2.

„Domnul doctor a avut o pacientă pe care a internat-o în timp ce el era în concediu. A internat-o pe sectorul de gravide şi nu a anunţat pe nimeni că ar fi o problemă. Era o pacientă cu o restricţie de creştere, cu o placentă îmbătrânită, un copil mic la termen. A internat-o într-o joi, de joi până sâmbătă a venit şi a urmărit-o şi sâmbătă dimineaţă, când eu am intrat în gardă, m-a sunat asistenta de pe sector că nu mai aude bătăile cordului. Am luat-o la ecograf, copilul murise. A venit domnul doctor, i-a făcut cezariană şi a considerat să treacă drept cauză a morţii nod adevărat de cordon. Eu, fiind mâna a doua în sală, ştiam clar că nu a fost asta”, a declarat Raluca Grigoriu.

În urma strângerii problelor, procurorii au propus trimiterea în judecată a medicului Ovidiu Bălan, pentru neglienţă în serviciu.

„În calitate de medic în cadrul Secţiei Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău şi-a încălcat atribuţiile de serviciu prin îndeplinirea lor în mod defectuos cu ocazia tratării pacientei C. Elena Cătălina prin întârzierea nejustificată a intervenţiei chirurgicale de cezariană, încălcare care a avut ca urmare o vătămare importantă a intereselor legale ale părţilor vătămate C. Elena Cătălina (devenită B. Elena Cătălina, după divorţul care a urmat, n.r.) şi C. Marius Sebastian concretizată în faptul că fătul de sex bărbătesc a fost născut mort la data de 31.07.2010“, se arată în rechizitoriul Parchetului Judecătoriei Bacău, care a dispus, în 2014, trimiterea în judecată a lui Ovidiu Bălan, sub acuzaţia de neglijenţă în serviciu.

Plata daunelor, suspendată de judecători

După 2 ani de procese, Curtea Supremă a decis definitiv şi irevocabil condamnarea medicului George Ovidiu Bălan la 10 luni de închisoare cu suspendare şi plata unor daune morale către părinţii fătului decedat, în valoare de 120.000 de lei.

Numai că ginecologul a găsit un tertip pentru a evita plata daunelr, cel puţin pe moment: a cerut revizuirea sentinţei. Deşi decizia ÎCCJ este executorie, Judecătoria Bacău a admis, pe lângă revizuire, şi suspendarea achitării sumelor stabilite în urma deciziei judecătorilor de la Curtea Supremă.

„În temeiul art. 459 al. 4 C. pr. pen., admite în principiu cererea de revizuire formulată de revizuentul Balan Ovidiu George şi dispune rejudecarea cauzei“, a decis Judecătoria Bacău.

În tot acest timp, Elena Cătălina Breahnă si Marius Sebastian Cîrlan, părţile pe care magistraţii ICCJ le-au declarat vătămate, sunt disperate, iar instantele locale par să fi făcut paravan în jurul ginecologului. Mai mult, judecătorii băcăoani au respins şi cererea de ajutor public judiciar făcută de tatăl care şi-a pierdut copilul.

Medicul George Ovidiu Bălan nu a putut fi contactat pentru a-şi spune punctul de vedere.