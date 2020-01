Gheorghe Dincă, înfăţişare nouă. Cum arată criminalul din Caracal după o jumătate de an de arest FOTO

Gheorghe Dincă, care se află în arrest din luna iulie a anului trecut, a recunoscut iniţial că le-a ucis pe cele două fete, însă acum, când procurorii se pregătesc să trimită dosarul în judecată, în spaţiul public au apărut informaţii potrivit cărora el a cerut să fie reaudiat pentru a spune că, de fapt, nu ar fi ucis-o pe Luiza Melencu.

FOTO Mediafax / Alexandru Dobre

Tânăra de 19 ani din localitatea Dioşti, judeţul Dolj, a dispărut fără urmă în luna aprilie 2019, după ce s-a urcat într-o maşină de ocazie, pe o stradă din Caracal. Procurorii DIICOT, cei care anchetează cazul, l-au acuzat pe Gheorghe Dincă, un bărbat de 66 de ani din Caracal, că a răpit-o, violat-o şi ucis-o pe tânără, dar şi pe o altă adolescentă din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, Alexandra Măceşanu.

FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Declaraţia lui Gheorghe Dincă pare să confirme declaraţiile mamei Luizei. Aceasta, în nenumărate rânduri, a spus că fata sa nu a fost ucisă de criminalul din Caracal şi că nu există nicio probă în acest sens, în afară de declaraţia acestuia de acum două luni. „Noi am susţinut de la început că Luiza nu este moartă. Şi nu este moartă. Aşteptăm să vedem ce declară Dincă. Eu am spus că o să lupt până o să aflu adevărul. Speranţa am avut-o de la început că Luiza este vie, trebuia să aflăm adevărul de la el. Numai că el... uitaţi-vă, nouă luni de zile n-a spus absolut nimic. Iar eu nu ştiu pe ce bază trimiteau ei (procurorii DIICOT-n.r.) dosarul în instanţă... Mă gândesc că totuşi, Dumnezeu e sus şi ne va ajuta”, a spus Monica Melencu.