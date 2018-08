Maior, despre convocarea la MAE: Nu am primit nicio înştiinţare oficială

George Maior, ambasadorul României la Washington a declarat, potrivit Digi24, că „nu a primit nicio convoare oficială din partea Ministerului Afacerilor Externe”. Ambasadorul României în SUA, George Maior, a ajuns marţi la Palatul Cotroceni, unde are loc Reuniunea anuală a diplomaţiei române.

Întâlnirea dintre George Maior şi Klaus Iohannis vine în contextul în care în urmă cu o zi ministrul de Externe Teodor Meleşcanu l-a convocat pe ambasadorul României în SUA pentru a da explicaţii pentru reacţia la scrisoarea transmisă de Giuliani, avocatul lui Trump.

Ministerul Afacerilor Externe anunţa luni convocarea ambasadorului României în SUA pentru explicaţii în contextul în care acesta „a avut o poziţie care nu a fost aprobată la nivelul Centralei MAE sau al Guvernului”.

„Îi asigurăm pe partenerii noştri internaţionali că în România există voinţa politică necesară din partea Guvernului României şi a Coaliţiei de Guvernământ de a garanta funcţionarea corectă a statului de drept, cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, pentru dezvoltarea unei veritabile democraţii şi combaterea unor fenomene nocive, precum fenomenul corupţiei. Domnul Ambasador George Maior a avut o poziţie care nu a fost aprobată la nivelul Centralei MAE sau al Guvernului, şi nu reprezintă poziţia MAE. Un ambasador al României ar trebui să fie preocupat ca, în conformitate cu Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, să reprezinte întotdeauna interesele statului român în statul în care este acreditat. Rolul domniei sale este de a promova interesul naţional aşa cum decurge el din consensul la nivel instituţional şi să se abţină de la declaraţii publice de natură să afecteze negativ relaţiile bilaterale cu alte state. Reamintim că liniile de acţiune ale amabasadorilor sunt agreate la nivelul instituţiilor din România şi orice abatere va atrage răspunderea acestora, conform procedurilor în vigoare. În acest sens, domnul ambasador George Maior va fi chemat pentru explicaţii în Centrala MAE.”, anunţă Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat.



După anunţul făcut de MAE, George Maior a precizat, în cadrul unui comunicat, că „va răspunde cu interes şi deschidere convocării Centralei MAE unde va oferi în mod detaliat toate explicaţiile ce i se vor solicita”.

„În ceea ce priveşte comentariul meu pe marginea unei scrisori atribuite lui Rudolph Giuliani, precizez că cetăţeanul american amintit este o persoană privată care nu are nicio calitate oficială în statul american. În condiţiile în care toate poziţiile oficiale exprimate public de reprezentanţii Statelor Unite ale Americii în ultimii ani, inclusiv în cursul acestui an, au fost contrare spiritului şi sensului mesajelor din scrisoarea atribuită domnului Rudolph Giuliani, am considerat, cu bună credinţă, că este de datoria mea, în calitate de ambasador al României, să apăr reputaţia ţării noastre în faţa unor puncte de vedere incorecte”, şi-a explicat George Maior poziţia adoptată cu privire la scrisoarea semnată de Rudolph Giuliani.