Gabriela Scutea, propusă la şefia Parchetului General: OUG 13 nu a fost elaborată în Ministerul Justiţiei

”Am rămas pentru că se făcea o tranziţie, am fost singurul secretar de stat care a rămas pentru tranziţie pentru că a venit o echipă MCV, nu am ştiut de intenţia ministrului Iordache de a promova această ordonanţă, care nu a fost elaborată în Ministerul Justiţiei. În Ministerul Justiţiei din punct de vedere tehnic a fost corectată. Am semnat făcând o opoziţie activă! Şi cred că am atins tot ceea ce se putea din punct de vedere tehnic, dincolo de asumarea politică a domnului ministru Iordache de eliminare a unor prevederi şi mai nocive.” Întrebată unde a fost elaborat actul normativ, Gabriela Scutea a precizat că nu ştie.

Scutea a făcut declaraţiile după susţinerea interviului la Consiliul Superior al Magistraturii, pentru preluarea conducerii Parchetului General. Scutea a fost chestionată pe această temă de către membri CSM şi a explicat că s-a opus prevederilor controversate.

”Puteţi consulta evidenţele de la Ministerul Justiţiei pentru a constata că dacă am fost prezenta la pregătirea OUG 13, nu înseamnă că am aderat la conţinut. Am fost alături de poziţia direcţiilor de specialitate, subliniind neadecvata demersului de a introduce modificările acestea. Nu există o deosebire decât poate în modul în care am abordat comunicarea, pot explica- în cadrul Ministerului, am fost într-o poziţie de conducere, prin urmare cât s-a scris în ordonanţele DNA cu privire la acest dosar, indiferent că a fost clasat, e un adevăr judiciar. M-am referit la pragul de 10 mii de euro ca fiind orientativ, am continuat pe aceeaşi atitudine şi la dezbaterea organizată de Tudorel Toader.” a spus aceasta.

Nominalizată pentru a prelua şefia Parchetului Imobiliar, Gabriela Scutea este în prezent magistrat la Parchetul Curţii de Apel Braşov şi fostă adjunctă a Laurei Kovesi. S-a remarcat ca unul dintre magistraţii care au protestat, inclusiv la Bruxelles, împotriva modificărilor din Justiţie operate de fosta guvernare. A mai candidat pentru şefia Ministerului Public, însă nu a fost pe placul ministrului Tudorel Toader. Gabriela Scutea a ocupat funcţia de Secretar de Stat în perioada OUG13, fiind unul dintre magistraţii care l-au convins pe ministrul de atunci, Florin Iordache, să accepte un termen de 10 zile pentru intrarea în vigoare a ordonanţei care-l salva pe Liviu Dragnea de puşcărie. În perioada 2013 – 2016 a ocupat funcţia de înalt reprezentant al Ministerului Justiţiei pentru relaţia cu Comisia Europeană.