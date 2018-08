Gabriela Firea, despre mitingul diasporei: Nu pot să spun că am dormit în acea noapte chiar dacă nu eram în ţară

„Cât priveşte anumite inadvertenţe observate de presă, cu privire la anumite afirmaţii ale doamnei prefect şi a unor reprezenanţi ai MAI, este o anchetă în curs a parchetului şi pe perioada unei cercetări orice declaraţie este super flu, pentru că ar putea să afecteze cursul anchetei. (...) Cunosc anumite lucruri, dar nu pot să le exprim public. Aştept rezultatul anchetei. Pot să vă spun cu notă personală că în general nu mă înconjor de oameni care mint”, a declarat primarul Gabriela Firea.





Primarul a mai subliniat că prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, nu a informat-o cu privire la cele petrecute, pentru că Prefectura nu este subordonată Primăriei Capitalei. Însă Gabriela Firea a mai precizat că, totuşi, s-a informat în privinţa protestelor şi nu a dormit în acea noapte.





„Doamna prefect nu m-a informat cu cele ce se desfăşurau în aceea dată. Nici nu aveam calitatea să mă informeze, Prefectura nu e subordonată Primăriei. Dar am discutat cu domnul viceprimar, pentru că eram într-o deplasare oficială în afara ţării. (...) Mi-a spus că este la dispoziţia celor colegilor de la MAI şi Jandarmerie. (...) Am văzut tot felul de speculaţii. Primăria nu dă ordine jandarmilor, prefectului, nu spune de aici începe intervenţia şi aici se sfârşeşte pentru că nu are calitate. (...) M-am interesat şi eu, la fel ca şi dumneavoastră, nu pot să spun că am dormit în acea noapte, nu pot să spun că eram liniştită în aceea noapte, chiar dacă nu eram în ţară. Nu sunt un om insensibil. Nu este deloc o fericire pentru un primar general să se întâmple astfel de lucruri în oraşul pe care îl coordonează. E o durere, a fost un moment foarte greu, foarte delicat, bine ar fi fost să nu se fi întâmplat aşa ceva. Sper să fi tras învăţăminte”, a mai spus Gabriela Firea.