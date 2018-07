Gabriela Firea anunţă condiţia pentru a autoriza mitingul diasporei: „Organizatorii să reconsidere numărul participanţilor”

„Am luat act, la revenirea din concediul legal de odihnă, de faptul că cererea Federaţiei Românilor de Pretutindeni de a organiza un miting în Bucureşti a primit aviz negativ din partea Comisiei de Avizare a evenimentelor, motivul invocat fiind acela că 1 milion de participanţi, potrivit cifrei înaintate de către organizatori, ar perturba grav activitatea şi libera circulaţie în Capitală, inclusiv a vehiculelor care intervin în situaţii de urgenţă, şi ar pune forţele de ordine în imposibilitatea de a garanta siguranţa atât a manifestanţilor, cât şi a celorlalţi cetăţeni care tranzitează zona fără a participa la miting.

Aceasta a comparat protestul anunţat in 10 august cu mitingul PSD din 9 iunie.

Reprezentanţii Primăriei Bucureşti au respins miercuri cererea trimisă de Federaţia Românilor de Pretutindeni, filiala din România, de a autoriza un miting al diasporei în data de 10 august, în Bucureşti. Aceştia au invocat că organizarea mitingului ar încălca un articol din Legea 60/1991 republicată despre organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

Organizatorii acestui protest au criticat decizia municipalităţii şi întreabă de ce protestul PSD din 9 iunie nu a intrat sub incidenţa aceluiaşi articol din lege. „Am dori să-i întrebăm pe distinşii conducători de neam şi ţară dacă ne pot prezenta poziţia acestei comisii referitor la protestul organizat de către PSD în data de 9 iunie 2018. Oare dânşii de ce nu intrau sub incidenţa aceluiaşi articol din lege? Oricum, nu ne plângem de milă, ştim clar ce avem de făcut, am învăţat de la nişte oameni faini cum se obţine o autorizaţie pentru o astfel de manifestaţie încă din anul 1989”, declara miercuri, Florin Ţîra, preşedintele filialei din România a Federaţiei Românilor de Pretutindeni.