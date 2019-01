FOTO DOCUMENT Podul Giuleşti Sârbi, care se poate prăbuşi în orice moment, nu a fost nici închis, nici reabilitat

Astfel, în continuare miile de bucureşteni, inclusiv copii, care traversează zilnic Podul CFR Giuleşti Sârbi (Drumul Săbăreni) sunt în pericol. Cel puţin aşa reiese dintr-un raport de expertiză realizat de autorităţi. Conform documentelor, podul, care a fost construit în 1963 pentru a traversa linia de cale ferată Bucureşti-Videle, nu a mai fost supus unor lucrări de întreţinere de zeci de ani. Acum s-a ajuns în situaţia în care suprastructura podului are „armătura metalică ruginită şi fără strat de acoperire”, iar „betonul are aspect friabil şi în unele zone s-a exfoliat”. În plus, grinzile prezintă „fisuri mai mari de 0,2 milimetri”. Iar „procesele de degradare constatate avansează”, se arată în documentul întocmit de experţii firmei POD-PROIECT SRL la cererea CFR Infrastructură, proprietarul obiectivului. Specialiştii spun că şi intrastructura podului este într-o stare foarte proastă, cu fisuri în beton şi armătură metalică „la vedere şi ruginită“.

Previziunile sumbre

„În concluzie se atrage atenţia asupra proceselor grave de degradare a stâlpilor înclinaţi (reducerea masivă a secţiunii, exfolierea betonului, coroziunea avansată şi profundă a armăturii de rezistenţă) care pun în pericol iminent rezistenţa şi stabilitatea pasajului superior. Procesul de degradare este foarte grav. (…) Cedarea stâlpilor degradaţi, urmată imediat de ruina întregii structuri de rezistenţă, se poate produce brusc, fără a exista un palier de avertizare, cu posibilitatea producerii unor accidente feroviare, care pot ajunge până la pierderi de vieţi omeneşti”, arată raportul.

Ruina întregii structuri de rezistenţă, se poate produce brusc, fără a exista un palier de avertizare Raport de experitizare tehnică a Podului Giuleşti Sârbi

În finalul documentului, experţii scriu negru pe alb şi ce lucrări de reparaţii sunt obligatoriu de făcut, pas cu pas. Însă lucrările se vor putea efectua dacă va avea succes un demers de transfer al proprietăţii podului de la Ministerul Transporturilor (CFR Marfă) la Primăria Sectorului 1, via Primăria Capitalei, este de părere Florin Cobzac, vicepresedinte USR Bucureşti.

Transferul de proprietate

Concret, consilierii locali şi generali USR au făcut demersurile la Primăria Sector 1, respectiv, Primăria Capitalei astfel încât, la final, Podul Giuleşti Sârbi ajungă în administrarea Consiliului Local Sector 1. Numai aşa, Primăria Sectorului 1 ar putea consolida podul urgent pentru a fi redeschis traficului STB.

„CFR este de acord cu transferul. Proiectele de hotărâri au fost depuse şi sperăm să fie votate în cel mult o lună de zile pentru că obiectivul este un pericol mai ales că pe acolo trec copiii în drum spre şcoală. În unele locuri nu mai are nici balustrade şi cei care trec pot fi accidentaţi foarte uşor. În plus, pentru că circulaţia rutieră este închisă, linia de autobuz a STB cu indicativul 162, singura metodă de transport înspre şi dinspre Giuleşti Sârbi, a fost suspendată, iar oamenii au rămas izolaţi. Mai grav, accesul echipajelor de intervenţie în cazul unor avarii sau solicitări medicale se face doar dinspre Şoseaua Chitila în condiţii dificile, dar şi pe un traseu ocolitor care generează intervenţii mult întârziate”, a declarat Florin Cobzac, vicepresedinte USR Bucureşti.

Podul Constanţa, consolidat prin „văruire”

Situaţia Podului Giuleşti Sârbi este oarecum asemănătoare cu cea a Podului Constanţa care stă şi el să se prăbuşească. Anul trecut, CFR a anunţat că demarează lucrările de reparaţii însă până atunci s-a găsit o soluţie de compromis iar adevăratele probleme ale structurii au fost mascate cu ipsos. Specialiştii spun că această lucrare are valoare structurală zero, deci pericolul ca stâlpii să cedeze în orice moment este încă prezent. În plus, CFR a montat niste senzori care vor arăta cât de distrusă este structura obiectivului. Rezultatele acestor teste vor fi gata săptămâna viitoare.

