FOTO Controalele anti-Covid blochează Aeroportul „Henri Coandă”. Sute de oameni, înghesuiţi pe culoarul „Sosire”: „Situaţia va deveni critică”

Oficialii DSP spun că, deşi traficul aerian este la 10% din normal, aglomeraţia din aeroport este comparabilă cu cea din perioada de trafic maxim al avioanelor.

Şapte curse au aterizat pe Aeroportul Henri Coandă vineri după-amiază, în interval de o oră, potrivit orarului afişat pe site-ul aeroportului.





Valentin Iordache, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Henri Coandă, a declarat pentru Digi24.ro că DSP are doar doi angajaţi care verifică fiecare pasager în parte (completare/verificare declaraţie, plus câteva întrebări, semnătură, ştampilă etc.), ceea ce face ca traficul pasagerilor în terminal să fie blocat.