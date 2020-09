Şeful Jandarmeriei Române, Bogdan Enescu, şi fostul comandant, Ionuţ Sindile, puşi sub acuzare în dosarul orelor suplimentare date „din pix”

UPDATE: „Cei trei suspecţi ar fi încasat, în cursul anului 2020, drepturi băneşti în sumă totală de 79.852 lei reprezentând ore suplimentare, fără vreo justificare legală bazată pe vreo dipoziţie a şefului ierarhic superior şi fără vreun temei care să justifice caracterul operativ sau neprevăzut al activităţilor desfăşurate”, se arată într-un comunicat al DNA.

După doar 20 de ani de muncă în Jandarmerie, fostul prim adjunct al instituţiei, colonelul Ionuţ Sindile, a ieşit la pensie. Acesta are 42 de ani. Informaţia apare chiar în ziua în care a fost audiat la DNA, în dosarul pontării de ore suplimentare în timpul stării de urgenţă, transmite EuropaFM

Ionuţ Sinile, fostul şef al Statului Major al Inspectoratul General al Jandarmeriei, a ieşit la pensie în vară, anticipat. Cu alte cuvinte, colonelul nu va avea o pensie militară întreagă.

Colonelul Ionuţ Sindile a ieşit la pensie după ce la controlul medical, doctorii l-au declarat inapt parţial, spune purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, locotenent-colonelul Sorin Despina.

Ionuţ Sindile, unul dintre personajele importante în timpul protestelor de la 10 august 2018 , a fost iniţial cercetat pentru complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la purtare abuzivă în cauză, alături de alţi colegi şefi în Jandarmerie la acea vreme. Colonelul Ionuţ Sindile spunea că nu are ce să-şi reproşeze cu privire la intervenţia jandarmilor. Ulterior, şefii Jandarmeriei au scăpat de urmărirea penală, dosarul a fost clasat parţial, pentru ca ulterior, soluţia să fie infirmată.

Şeful Jandarmeriei Române, colonelul Bogdan Enescu, a sosit, joi dimineaţă la DNA, el fiind acuzat de procurori că a încasat ilegal sute de ore suplimentare. Colonelul Enescu a venit fără avocat.„Nu mi-am luat avocat pentru că în opinia mea sunt nevinovat”, a spus Enescu, potrivit G4Media.ro.

Şeful Jandarmeriei nu a vrut să facă declaraţii, spunând că este o fază nepublică a procesului penal şi că va vorbi „la momentul potrivit”.

„Nu are rost să intrăm în detalii tehnice. Sunt chestiuni tehnice asupra cărora nu vreau să mă pronunţ”, a adăugat el.

Întrebat dacă se gândeşte să îşi dea demisia, colonelul Enescu a replicat: „Sub nicio formă nu intrăm în astfel de speculaţii”.

Şeful Jandarmeriei Române, colonelul Bogdan Enescu, şi foştii şefi, colonelul Ionuţ Cătălin Sindile şi generalul Constantin Florea, au fost puşi sub acuzare de DNA pentru că ar fi încasat ilegal sute de ore suplimentare, prejudiciul fiind de peste 80.000 de lei, au declarat pentru G4Media.ro surse din cadrul MAI.

Ce au descoperit inspectorii de la Audit Intern ai MAI

În iulie, Direcţia Generală de Audit Intern a Ministerului Afacerilor Interne a declanşat verificări la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (IGJR) şi, apoi, a sesizat DNA.

Şeful Jandarmeriei şi foştii şefi au fost puşi sub urmărire penală pentru infracţiunea de uzurpare a funcţiei din Codul penal coroborate cu articolul 13 indice 2 din legea 78/2000 privind sancţionarea faptelor de corupţie.

Potrivit aceloraşi surse, doar în cazul şefului Jandarmeriei, Bogdan Enescu, prejudiciul se ridică la peste 40.000 de lei. El şi-ar fi aprobat singur efectuarea şi plata a aproape 900 de ore suplimentare, fără acordul şefului ierarhic superior, adică al chestorului Bogdan Despescu.

În plus, potrivit Codului Muncii, după efectuarea orelor suplimentare, angajatul are dreptul să îşi ia zile libere şi, numai dacă în următoarele 60 de zile, nu i se dau zile libere, orele suplimentare îi sunt plătite, însă plafonat, în limita a 180 de ore suplimentare pe an. Nici aceste prevederi nu ar fi fost respectate de colonelul Enescu.

Mai mult, actualul şef al Jandarmeriei ar fi aprobat plata unor ore suplimentare pentru 2018 şi 2019 către foştii şefi ai Jandarmeriei, Cătălin Sindile şi Constantin Florea.