Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a pierdut procesul în care imputa Comisiei Europene că nu a asigurat respectarea dreptului la un proces echitabil

Daniel Dragomir a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti, prima instanţă, la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participaţiei improprii. În acelaşi dosar, Marinela Zoica Dragomir, soţia lui Daniel Dragomir, a fost condamnată tot la un an de închisoare cu suspendare.

Totodată, Daniel Dragomir este anchetat de DIICOT pentru spionarea şi hărţuirea lui Kovesi în dosarul Black Cube.