Fosta şefă a DIICOT Alina Bica a fost dată în urmărire generală

Pe site-ul Poliţiei Române, la secţiunea ”Persoane urmărite”, a fost postată fotografia fostei şefe a DIICOT, cu menţiunea că pe numele său există un mandat de executare a pedepsei închisorii emis în 26 iunie de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală.





Conform procedurilor, Poliţia a solicitat deja instanţei emiterea mandatului european de arestare.





Alături de Alina Bica pe site-ul Poliţiei Române la secţiunea Persoane Urmărite apare şi fotografia fostul şef al fiscului, Şerban Pop, condamnat la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul în care Bica a fost achitată pentru favorizarea omului de afaceri Horia Simu. Acesta a fost condamnat pentru complicitate la dare de mită.





Fostul şef al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), nu a fost găsit la domiciliu de către poliţişti, aceştia constatând că se sustrage punerii în aplicare a mandatului, astfel că a fost dat în urmărire naţională şi internaţională.





Pe pagina dedicată persoanelor căutate există postate numele şi fotografiile a peste 1.180 de persoane date în urmărire generală.





Fosta şefă a DIICOT Alina Bica a fost condamnată la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul în care a fost acuzată de favorizarea făptuitorului, şi în care a fost judecată alături de Adriean Videanu. În dosarul cunoscut şi sub numele de „Bica 2”, fosta şefă a DIICOT este acuzată de favorizarea fostului ministru al Economiei, Adriean Videanu, în dosarul Romgaz-Interagro, şi a omului de afaceri Ovidiu Tender în dosarul Rafo-Carom, precum si de infracţiunea de abuz în serviciu.







Fosta şefă a DIICOT a părăsit România şi se află în Costa Rica. La ultimele termene, avocatul Alinei Bica, aflată în prezent în Costa Rica, a depus mai multe cereri pentru ca fosta şefă DIICOT să fie audiată în acest dosar prin videoconferinţă sau comisie derogatorie. Acesta a invocat mai multe motive care să justifice absenţa clientei sale de la audieri, de la motive de sănătate la invocarea statutului de refugiat politic. Judecătorii de la Curtea Supremă au respins toate aceste cereri considerând că documentele depuse de avocatul fostei şefe DIICOT nu dovedeau imposibilitatea acesteia de a se prezenta la proces şi nici că ar beneficia de statutul de refugiat.





Nicole Tender, soţia omului de afaceri Ovidiu Tender, a declarat săptămâna trecută, la sediul Curţii Supreme după ce a fost audiată în calitate de martor în dosarul Alinei Bica-Videanu, că fosta şefă a DIICOT a plecat din Costa Rica şi că s-a mutat în Panama.







„Am înţeles că e in Panama, nu în Costa Rica. Aşa am auzit, că e în Panama. Probabil am şi eu surse. Aşa cred eu, că a plecat din Costa Rica. Elena Udrea încă e Costa Rica. Cum vă puteţi explica faptul că un procuror DIICOT, care s-a plâns că nu are din ce trăi, trăieşte în Costa Rica? În prima parte a acestui proces s-a tot plâns că nu are din ce trăi. Cum consideraţi că un om care nu are din ce trăi este în Costa Rica de 7 - 8 luni de zile”, declara Nicole Tender.