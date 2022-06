Fost judecător constituţional şi şef DNA, despre deciziile Curţii privind prescripţia penală: CCR nu este partenerul organelor de urmărire penală sau judiciare

Fostul judecător constituţional, care a condus şi DNA şi a fost şi şef al Ministerului Public, Daniel Morar, a comentat, potrivit Mediafax, circulara recent emisă de Procurorul General al României, Gabriela Scutea, prin care le cerea procurorilor din subordine să nu aplice deciziile CCR. „Supărările Ministerului Public cred că ar trebui să se îndrepte mai mult pe ceea ce pot face ei, procurorii. Nu pe ceea ce trebuie să facă instanţele pentru că poţi să dai orice ordin în calitate de procuror general, cel care decide până la urmă pe dosarele din instanţă este judecătorul. Sigur că procurorii sunt cei care decid pe faza de urmărire penală”.

Daniel Morar a mai explicat: „Curtea Constituţională nu este partenerul organelor de urmărire penală sau organelor judiciare în activitatea pe care o fac acestea. Curtea Constituţională trebuie să apere drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Consecinţe categoric că sunt – şi la această decizie şi la altă decizie - dar grija nu trebuie să fie a Curţii Constituţionale, iar în cazul de faţă nici măcar judecătorii – vorbim de dosarele care sunt pe rol, iar atenţia este îndreptată spre acestea – nici măcar judecătorii n-au o vină. Pentru că ei au încercat să interpreteze decizia Curţii şi să o aplice într-un sens aşa cum l-au înţeles ei”.

Potrivit fostului judecător CCR, „toată vina îi aparţine Legiuitorului, îi aparţine clasei politice. Vina aparţine Guvernului şi Parlamentului. Iar din Guvern, miniştrii de Justiţie. Niciun minister nu are iniţiativă legislativă, dar ministrul de Justiţie este cel care trebuie să spună, trebuie să ştie, trebuie să atenţioneze Guvernul sau Parlamentul că sunt decizii care trebuie transpuse. N-o s-o facă ministrul Sănătăţii. Şi 4 ani de zile nu au făcut nimic. Deci este sfidătoare atitudinea Legiuitorului în acest caz, nu atitudinea magistraturii sau cea a Curţii Constituţionale”.



Guvernul României a adoptat o ordonanţă de urgenţă pentru completarea articolului din Codul Penal care prevedea întreruperea prescripţiei. Măsura a fost luată după ce Curtea Constituţională a declarat neconstituţional articolul în cauză.