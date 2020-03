Forumul Judecătorilor din România solicită CSM şi Ministerului Justiţiei măsuri pentru prevenirea răspândirii coronavirusului

Într-un mesaj dat publicităţii duminică, Forumul Judecătorilor din România afirmă că ”luarea efectivă a unor măsuri ample nu mai poate fi întârziată, iar un set minimal de reguli aplicabile pentru toate instanţele de judecată, cu caracter temporar, este absolut necesar” în contextul înmulţirii cazurilor de infectare cu noul coronavirus.





Judecătorii subliniază faptul că în mod constant sălile de judecată, holurile sediilor instanţelor sunt aglomerate, ele fiind ”spaţii care favorizează neîndoielnic răspândirea COVID-19”.





În acest context, magistraţii au şi propuneri, care includ interdicţia privind persoanele care prezintă simptome de boală de a intra în sediile instanţelor.





”Pot fi avute în vedere, spre exemplu, plasarea unor recipiente cu dezinfectant specific la intrarea în sediile instanţelor, pentru utilizarea lor de toate persoanele care intră în incinte, sub supravegherea jandarmilor, dezinfectarea sălilor de judecată şi a tuturor încăperilor de mai multe ori pe zi, interzicerea accesului în clădiri a persoanelor care prezintă anumite simptome (febră, tuse sau dificultăţi de respiraţie etc.), cu avizul unui medic, precum şi a persoanelor care au călătorit în zonele cunoscute cu număr mare de persoane infectate, restrângerea programului cu publicul în instanţe, suspendarea unor şedinţe de judecată şi amânarea dosarelor care nu sunt urgente, fixarea unor intervale orare ori a accesului etapizat al părţilor ori publicului în sălile de şedinţă ori la alte compartimente ale instanţelor, cu respectarea dispoziţiilor legale, pentru a evita supraîncărcarea instanţelor, asigurarea unor spaţii suficiente între persoanele prezente, furnizarea de măşti de protecţie de unică folosinţă şi a accesului la produse dezinfectate pentru personalul din compartimentele care lucrează cu publicul sau cu dosarele, magistraţi, avocaţi etc., transmiterea şi primirea actelor preponderent în formă electronică, evitarea prezenţei neesenţiale a avocaţilor sau a justiţiabililor, a studenţilor aflaţi în practică, auditorilor de justiţie” se arată în informarea Forumului Judecătorilor.





Sursa citată precizează că astfel de măsuri cu caracter temporar ”sunt pe deplin funcţionale” şi în alte state ale Uniunii Europene şi sunt destinate diminuării răspândirii unei boli contagioase.





În România au fost deja confirmate 14 cazuri de infectare cu coronavirus.





Pe teritoriul României, în carantină instituţionalizată sunt 15 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 12.734 de persoane sunt în izolare la domiciliu şi sub monitorizare medicală.