Florin Cîţu continuă reforma din administraţie şi admite că angajaţii de la stat ştiu să folosească legea în favoarea lor: „Încerci să îi dai o sancţiune intră în concediu medical automat”

"În perioada de criză am susţinut decizia de a nu lua măsuri pentru sectorul bugetar pentru că administraţia publică era cea cu care administram situaţia. Reforma în sectorul public continuă. La Ministerul Finanţelor Publice am început o reorganizare care înseamnă şi reduceri de posturi de conducere, dar este complicat în condiţiile în care, şi aici am o critică pentru sectorul bugetar, ştiu foarte bine să folosească legislaţia pentru a se acoperi. Este foarte greu să faci reformă în sectorul public astăzi. De fiecare dată când cineva nu îşi face treaba în sectorul bugetar şi încerci să îi dai o sancţiune intră în concediu medical automat. Şi nu poţi să faci nimic. În sectorul privat nu se întâmplă aşa ceva", a afirmat Florin Cîţu.

Ministrul Finanţelor consideră că informatizarea va transforma aparatul administrativ într-unul „suplu şi eficient” pe termen lung.

"Reforma continuă în sectorul public şi prin informatizare este singurul mod de a face reformă care să aibă efecte pe termen lung şi care să ne dea un sistem public suplu şi eficient. Acest Guvern a început cu 16 ministere, deci am dat semnalul de la început şi nu ne oprim. Măsurile pe care le-am fi luat în perioada de stare de urgenţă ar fi fost poate unele care nu ar fi avut un impact aşa de mare pentru buget.”, a afirmat Cîţu.