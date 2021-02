Fiul lui Sile Cămătaru, Albert Balint, aflat pe lista celor mai căutate persoane, a fost extrădat din Germania

„La data de 24 septembrie 2020, Judecatoria Slatina a emis mandatul de arestare preventiva nr.10, pe o perioada de 30 de zile, pentru savarsirea de infractiuni la regimul circulatiei", se arata in descrierea de pe site-ul politiei, unde Balint era trecut la categoria Most Wanted.

Acesta a mai a fost arestat pentru infractiuni cu violenta si a fost implicat intr-un dosar de trafic de droguri. Pe 19 octombrie 2019, fiul lui Sile Camataru a injunghiat un tanar la intrarea intr-un club de manele din Timisoara.

Certat de mai multe ori cu legea

La numai 22 de ani, Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe fiul lui Sile Camataru, Albert Florian Balint, la trei ani de inchisoare cu suspendare pe o perioada de sase ani de incercare, pentru detinere de droguri de mare risc, impreuna cu acesta fiind condamnate inca alte 16 persoane.

Albert Balint a primit, în 28 decembrie 2019, un mandat de arestare preventivă pentru 20 de zile. Procurorii au trimis dosarul spre judecare magistraţilor Judecătoriei Slatina, iar judecătorul de caz a dispus prelungirea arestului preventiv.

Fiul lui Sile Cămătaru a contestat măsura impusă de judecătorii slătineni la Tribunalul Olt, iar magistraţii de aici au decis, joi după-amiaza, să îl lase liber.

„Instanţa a admis cererea şi a dispus înlocuirea măsurii arestului preventiv cu cea preventivă a controlului judiciar pentru 60 de zile începând cu 16.01.2020 şi a dispus punerea în libertate”, a declarat, pentru Mediafax, Gabriel Arabelea, purtătorul de cuvânt al Tribunalul Olt.

Inculpatul a fost preluat de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Investigaţii Criminale. Se afla in urmărire internaţională, pe lista Most Wanted a Poliţiei Române, fiind depistat în ianuarie 2021, in urma colaborării dintre autorităţile judiciare române şi germane.