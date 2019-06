Fiscul nu reuşeşte să valorifice turnul Grivco şi fostul sediu Antena 3, confiscate de la Dan Voiculescu

Tribunalul Bucureşti este aşteptat, la sfârşitul lunii septembrie, să se pronunţe cu privire la contestaţia formulată de Antena Group la licitaţia prin care ANAF-ul vrea să vândă fostele sedii Grivco şi Antena 3 aflate în nordul Capitalei.

Potrivit G4media, în cazul turnului Grivco, Antena Grup a cerut anularea procesului verbal de evaluare a imobilului la valoarea de 76,25 milioane de lei, adică aproape 16 milioane de euro, iar pe 26 martie 2019, Curtea de apel Bucureşti (CAB) a declinat procesul la Tribunal.

„Având în vedere că în cauză se contestă acte administrative emise de comisia de evaluare a unui bun imobil intrat, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi având în vedere că din dispoziţiile art.7 din Ordinul nr.112/2017 al ANAF rezultă că această comisie este constituită la nivelul fiecărei structuri regionale cu atribuţii în domeniul valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, faţă de dispoziţiile art. 10 (1) teza I din Legea nr.554/2004 rezultă că revine tribunalului competenţa materială de soluţionare a prezentei cauze”, se arată în motivarea Curţii de Apel.

În aceste condiţii, un alt complet al CAB a suspendat efectele proceselor verbale de evaluare a imobilului până la soluţionarea definitivă a acestui litigiu. Antena Grup revendică şi faptul că ar avea drept de preemţiune la cumpărarea imobilului, când va fi vândut de Fisc la licitaţie.

În esenţă, cele două imabile nu au legătură cu recuperarea prejudiciului, ele intrând în posesia statului ca produs al infracţiunilor de spălare a banilor pentru care a fost condamnat Dan Voiculescu. Aceste firme cer doar dreptul de întâietate de a cumpăra sediile în care au funcţionat.

Sediul Antenelor şi turnul Grivco, „produsul infracţional”

Trebuie subliniat că imobilele din cartierul Băneasa, sediul Antenelor, turnul Grivco şi terenurile aferente, nu fac parte din prejudiciul de 60 de milioane de euro pe care Dan Voiculescu, împreună cu ceilalţi inculpaţi din dosarul ICA, trebuie să-i returneze statului. Aceste imobile reprezintă ”produsul infracţional”, adică uzufructul obţinut de Voiculescu după ce a fraudat cu peste 60 de milioane de euro fostul Institut de Cercetări Alimentare (ICA). Potrivit judecătoarei Camelia Bogdan, ”produsul infracţional” trebuie confiscat în plus faţă de recuperarea prejudiciului de 60 de milioane de euro.

Prin sentinţa definitivă din 8 august 2014, judecătorii Camelia Bogdan şi Alexandru Mihalcea au dispus şi confiscarea următoarelor imobile în vederea “confiscării speciale a produselor directe şi indirecte ale infracţiunii de spălare de bani”: - imobilul teren intravilan în suprafaţă de 29.220,03 mp (…), situat în Bucureşti, sector 1, strada Gârlei (….) şi a construcţiilor aferente (…) - imobilul teren intravilan în suprafaţă de 4457 mp situat în Bucureşti, sector 1, strada Gârlei (…) - imobilul teren intravilan în suprafaţă de 3000 mp situat în Bucureşti, sector 1, strada Gârlei (…) - imobilul situat în şoseaua Bucureşti – Ploieşti, nr. 25 – 27, sector 1, Bucureşti, compus din teren în suprafaţă de 4184,41 mp şi construcţia în suprafaţă 3140 mp edificată pe acesta (…) Aceste imobile au fost trecute în proprietatea statului în septembrie 2014 ca urmare a sentinţei definitive, însă Fiscul nu a reuşit nici până acum să le valorifice.

Însă chiar dacă din aşa numitul produs al infracţiunii (în principal confiscările dispuse de instanţă), Fiscul a reuşit să recupereze cea mai mare parte, prejudiciul principal din dosar (de 60 de milioane de euro) a fost recuperat doar în mica masură.

Dan Voiculescu, sărac lipit

Dan Voiculescu personal nu mai are mare lucru pe numele lui. După sentinţa definitivă de condamnare, Fiscul a mai găsit 2.347.216 lei, dar şi acţiuni Grivco la Crescent, plus 6 terenuri în Buftea, 100.000 de euro au fost găsiţi într-un cont al companiei Crescent Commercial and Maritime Cipru deschis la BRD SA.

Fiscul ar mai putea pune mâna pe nişte bani pe 31 decembrie 2023, atunci când devin scadente două împrumuturi acordate de Dan Voiculescu: 12.440.000 de lei dat fiicei celei mari, Camelia Voiculescu şi 2,7 milioane de dolari daţi partenerei sale de viaţă, Elena Voiculescu. Cele două femei au calitatea juridică de terţ poprit.

Potrivit jurnaliştilor de la Centrul de Investigaţii Media, chiar dacă Voiculescu locuieşte într-o casă spectaculoasă, pe un domeniu de 4 hectare, cu deschidere la Lacul Corbeanca, locuinţa nu îi aparţine lui, ci partenerei sale de viaţă, Elena Voiculescu. Ea nu este soţia lui, deşi are acelaşi nume.

Cine este vinovat pentru nerecuperarea şi nevalorificarea prejudiciului

Potrivit unei analize realizate de jurnalistul Alex Costache şi publicată de România Curată , vina pentru nerecuperarea prejudiciului în cazul patronului Antenelor se împarte între mai multe instituţii ale statului. Potrivit acestuia vinovaţi ar fi: „procurorii DNA care au început târziu ancheta şi, între timp, Voiculescu a apucat să îşi pună averea la adăpost; judecătorii de la Tribunal care ar fi dispus verificări în strainătate doar pentru identificarea averii persoanelor fizice Dan, Camelia şi Corina Voiculescu (fiicele mogului), nu şi a averii firmelor al căror beneficiar real ar putea fi familia magnatului; Fiscul care a a comis greşeli în procesul de executare şi i-a dat lui Voiculescu şansa de a acţiona în instanţă şi de a bloca astfel vânzarea unor imobile confiscate; Agenţia de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) şi Guvernul care se lăudau la sfârşitul anului trecut că vor da în reutilizare publică blocul turn Grivco şi fostul sediu al Antenei 3”.

Dan Voiculescu execută silit ANAF-ul

La finalul anului trecut, Dan Voiculescu a ajuns el să execute silit ANAF-ul pentru recuperarea unei creanţei în valoare de 29.191,97 lei, reprezentând sumele reţinute de stat pentru recuperarea prejudiciului de 60 de milioane de euro din dosarul ICA. Mogulul a cerut să-i fie restituiţi aceşti bani, care au fost reţinuţi lunar de Fisc, în perioada 2015-2017, peste limita de 1/3 din pensie.

Dan Voiculescu a fost eliberat condiţionat în vara anului 2017, în urmă executării unei treimi din pedeapsa de 10 ani primită, în 2014, în acest dosar. Instanţele l-au găsit vinovat pe Dan Voiculescu pentru că a pus mâna fraudulos pe terenurile şi clădirile fostului Institut de chimie alimentară. Judecătorii au stabilit că Voiculescu a reuşit prin manopere complicate să cumpere cu 100 de mii de euro terenuri şi clădiri ce valorau 8 milioane de euro la data privatizării ICA în 2003, iar apoi la data finalizării rechizitoriului,în 2008, peste 60 de milioane de euro.

Deşi a fost condamnat pe noul cod penal de către celebra judecătoare Camellia Bogdan, Voiculescu a fost eliberat pe vechiul cod întrucât a beneficiat de principiul legii penale celei mai favorabile. Or în vechiul cod, deţinuţii care au peste 60 de ani sunt eliberaţi când execută o treime din pedeapsă, nu jumătate, ca în noul cod. Aşadar, Dan Voiculescu care are peste 70 de ani, ar fi trebuit să execute 3 ani şi 4 luni. Pe 8 august, el ar fi împlinit 3 ani de când se afla în detenţie, însă 5 luni le-ar fi câştigat scriind cărţi şi prestând diverse munci în penitenciar, de la tâmplărie la măturat. În plus, în vechiul cod nu este prevăzută condiţia de a achita prejudiciul pentru a putea fi eliberat.

