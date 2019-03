Firma vizată de percheziţiile privind dezinfectanţii diluaţi, o firmă din Prahova, al cărei nume a apărut şi în contextul scandalului Hexi Pharma

”Decamdată se fac cercetări in rem şi nu audieri. Se identifică loturile cu probleme. Percheziţiile au loc la domiciliul omului de afaceri şi la sediul firmei din Ploieşti”, au declarat pentru observatorulph.ro surse din rândul anchetatorilor.





Patronul firmei Al-Carina din Ploieşti, care surclasase la un moment dat Hexi Pharma având cel mai mare contract de achiziţii de biocide, declara, în 2016, pentru News.ro, că firma sa vinde dezinfectanţi pe piaţa românească din 1996, produsele fiind importate din Germania. El mai spunea că din contractul de 10 milioane de lei încheiat pe trei ani cu Spitalul de Urgenţă Târgu Mureş firma a livrat în decembrie 2015 o comandă în valoare de 144.000 de lei.





Acţionarul firmei Al-Carina din Ploieşti, Dan Cruceanu, spunea că firma sa a fost înfiinţată în anul 1993, iar din anul 1996 a început să livreze dezinfectanţi.





Cruceanu a declarat atunci pentru News.ro că dezinfectanţii pe care îi vinde firma sa provin de la producători din Germania, iar testele privind calitatea acestora sunt făcute în laboratoare din această ţară.





"La testările privind nu concentraţia, ci eficacitatea bactericidă, fungicidă, virucidă, microbactericidă (…) firma Hexi Pharma, la un moment dat, a apărut pe piaţă cu nişte testări la produse, testări din care reieşeau concentraţiile de lucru şi timpii de acţiune foarte mici. Vreau să spun că între mine şi ei a fost o luptă. Eu îmi făceam testările în Germania sau în Cehia, sau în Italia sau în Franţa, în laboratoare acreditate, ei îşi făceau testările la Unilab. Nu ştiu cine-i Unilab. Un laborator din România. De câte ori mă duceam la Comisia de biocide şi spuneam «dom'ne, testările mă costă atâta, sute de mii de euro» - am acte, am hârtii cât am plătit pe aceste testări, pentru că pe nemţi nu-i interesează – mi se spunea de la Comisia de biocide «păi vedeţi că e un laborator Unilab în România care poate vă face mai ieftin». Eram îndrumat acolo. Niciodată nu am vrut să fac vreo testare la Unilab pentru că ştiam din discuţiile cu profesorii universitari mari din Germania care au aceste laboratoare, spunându-le: «uitaţi ce testare a trecut un produs de-al unei companii din România!» Ce conţine acel produs? Păi conţine x substanţă activă. La care ei îmi spuneau: «este imposibil să treacă acel standard». Pentru că acea substanţă nu trece acel standard”, a declarat Dan Cruceanu pentru News.ro.





Poliţiştii fac, marţi, cinci percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Prahova, la locuinţele unor persoane şi sediile unor firme care produc, importă şi comercializează produse biocide. Acţiunea are loc într-un dosar în care se suspectează că, în 2018, ar fi fost fabricate şi vândute unor spitale substanţe pentru dezinfecţia suprafeţelor care nu îndeplineau standardele de performanţă în distrugerea bacteriilor.

