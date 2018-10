Exerciţiu Seism 2018: Operaţiunile de salvare a persoanelor prinse sub dărâmături sau rănite continuă în mai multe zone din Bucureşti

Potrivit oficialilor Ministerului Afecerilor Interne (MAI), duminică dimineaţă, echipaje operative derulează misiuni în mai multe locuri din Bucureşti. Astfel, la fabrica Iutei au loc misiuni de căutare-salvare a persoanelor prinse sub dărâmături, la Fabrica de bere Rahova au loc misiuni de salvare a unor persoane surprinse la înălţime, iar la Academia Romana se face evaluarea persoanelor recuperate de sub dărâmături.Situaţia simulată la Fabrica de bere Rahova este salvarea a două victime de la etajul al treilea. Intervin o autospecială cu apă şi spumă, o descarcerare, o autospecială pentru lucru la înălţimi şi două echipaje 2 SMURD.La fabrica Iutei, se simulează intervenţia în cazul a trei persoane de la etajul întâi prinse sub dărâmături, clădirea fiind parţial prăbuşită. Se intervine cu container multirisc, o maşină de stingere,trei ambulanţe SMURD şi o autospecială de descarcerare. În total, acţionează 22 de salvatori.La Academia de Poliţie, potrivit scenariului, cinci persoane au fost prinse sub dărâmături, una fiind în stare gravă., iar pompierii încearcă ă le găsească şi să le salveze.De asemenea, a început amplasarea celor două tabere pentru sinistraţi, pe stadioanele din Afumaţi şi Voluntari.”Acestea au capacitate de 200 persoane tabăra. În sprijinul echipelor de pompieri intervin şi voluntarii cooptati de ONG-uri”, au transmis reprezentanţii MAI.În sprijinul echipelor medicale mobile ce acţionează pentru salvarea răniţilor, au sosit 168 de medici şi asistenţi medicali din Israel.Aceştia au aterizat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe Baza 90 Otopeni, iar de duminică de la ora 20.00, vor acţiona în incinta spitalului mobil de tip 3 israelian. Spitalele de tip 3 sunt cele mai avansate, având capacitate mare de preluare a victimelor şi posibilitatea unor intervenţii complexe.”Spitalul israelian este dotat la cele mai înalte standarde şi asigură îngrijire specializată a victimelor/persoanelor afectate, inclusiv prin posibilitatea intervenţiilor chirurgicale (pediatrice, maxilo-faciale, de reconstrucţie etc) şi asigurarea spaţiilor de terapie intensivă”, au precizat reprezentanţii MAI.De asemenea, potrivit scenariului, spitalele din Bucureşti nu au mai putut face faţă numărului amre de rănăţi, 12 persoane, dintre care şase intubate, fiind transportate cu o aeronavă Spartan la Cluj-Napoca.Potrivit ultimelor date furnizate de către şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), la aproximativ 12 ore de la momentul seismului simulat în cadrul exerciţiului naţional sunt 450 de persoane decedate, aproape 1.800 de răniţi şi peste 3.200 de persoane date dispărute. De asemenea, sunt 30.000 de sinistraţi, două sute de clădiri prăbuşite şi aproape două mii avariate.Şeful statului a decretat starea de urgenţă, la Solicitarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.Exerciţiul Seism 2018 îşi propune antrenarea tuturor structurilor responsabile de conducere, coordonare şi răspuns, la nivel local, regional şi naţional, în cazul producerii unui seism major cu victime multiple. Potrivit scenariului, sâmbătă dimineaţă, la ora 08.37, în zona Vrancea, s-a produs un cutremur major, cu magnitudinea de peste 7,5 grade pe scara Richter, unde seismică având ca axă de deplasare Bucureşti - Alexandria - Sofia şi Iaşi - Chişinău.