Sigur că este neplăcut şi umilitor, dar diplomaţia noastră n-a avut niciodată nici statutul şi nici mijloacele de a repara situaţia, iar politicienii români nu vor să ridice problema peste nivelul în care ar putea să devină semnal decisiv impus celor care ar trebui să ia o decizie în acest sens. Dacă vă amintiţi, maximum de curaj era să se solicite delicat părţii americane ca, în comunicatul final cu ocazia vreunei vizite oficiale, să se menţioneze, cu fermitate discretă, că “a fost discutată şi problema ridicării obligaţiei de vize impusă cetăţenilor români”. Ce a lipsit întotdeauna este acceptarea unui orizont de timp, cu atât mai puţin a unui calendar precis. Cu alte cuvinte, “la Sfântu’ aşteaptă”.

Nedrept în raport cu statutul acordat tuturor celorlalţi europeni de pe listă, cei cu care, cum s-ar spune, suntem colegi şi aliaţi în UE şi NATO? Desigur, ţi-ar veni să zici fie uitându-ne şi înspre Deveselu, asumarea românească cea mai curajoasă a dimensiunii majore de apărare a NATO, instalaţie americană de ultimă generaţie care, pentru prima oară, ne-a trecut pe lista ţintelor strategice ale ruşilor, prezentată personal de Vladimir Putin. Aşa o fi, numai că, din motive diverse, alor noştri le-a fost şi le este cumplit de frică să supere pe cineva, mai ales pe americani căci, dacă stai bine şi te gândeşti, ce-i aia demnitate naţională altceva decât o sintagmă bună de rostogolit în campaniile politice interne în faţa unor interlocutori care simt cum li se umple pieptul de entuziasm.

Aşa suntem noi şi nu cred că cineva ne va schimba. Numai că, din cauza noastră şi a celorlalţi patru colegi de clasă supuşi de americani regimului discriminator de vize, Parlamentul European, în martie 2017, cerea Comisiei Europene să impună şi cetăţenilor americani o viză de intrare în UE. Asta se face acum, UE anunţând un sistem de vize pentru cetăţenii americani, ETIAS (European Travel Information and Authorization System) care va intra în vigoare peste doi ani şi are ca obiectiv de a contribui la creşterea securităţii în Spaţiul Schengen, asigurând un filtru care să trieze călătorii înainte de intrarea lor în Spaţiul Schengen. Asta înseamnă că solicitanţii de viză vor trebui să răspundă unor întrebări de securitate elementare (droguri, terorism, trafic de fiinţe vii, călătorii efectuate în zone de război, călătorii precedente în Europa, cazier la zi), vor trebui să dispună de un paşaport valabil, de o adresă email şi de o carte de credit pentru a plăti în avans suma de 7 Euro. În caz de acceptare, procedura durează doar câteva minute. În caz de refuz, motivul va trebui să fie comunicat în maximum 96 de ore. Sistemul va oferi vize pentru perioadele de sub trei luni, viza va fi valabilă 3 ani, cu un număr nelimitat de intrări şi ieşiri.

ETIAS permite călătoriile în cele 28 de ţări ale Spaţiului Schengen (22 membre UE, 4 non-membre – Suedia, Norvegia, Islanda şi Lichtenstein – precum şi în cele 3 micro-state membre de facto ale Spaţiului Schengen, adică Monaco, San Marino şi Vatican). Se va aplica şi resortisanţilor ţărilor scutite până acum de viză pentru Europa, adică Brazilia, Canada, Coreea de Sud, Japonia şi Noua Zeeleandă. În cazul ţărilor non-membre Schengen (printre care şi România), nimic nu se schimbă din ceea ce oferă acum, adică americanii pot să călătorească fără viză dacă stau mai puţin de 90 de zile.

Care vor fi consecinţele? Depinde de modul în care Donald Trump va interpreta această decizie a Uniunii Europene, anunţată în perioada preşedinţiei române a Consiliului UE, chiar dacă, şi cu această ocazie, am preferat să adoptăm înţelepciunea populară ”n-aude-na-vede-na-greul-pământului”. Greu de crezut că nu va vedea în asta un afront personal adresat Domniei Sale de către obraznicii din Lumea Veche, tocmai când se aşază lucrurile pentru impunerea de noi taxe şi contra-taxe din războiul comercial ce tine să se permanentizeze de-o parte şi de alta a Atlanticului. Numai atât? Nu cred, deoarece, cu certitudine, tensiunile respective urmează să fie exportate într-o anumită măsură şi în NATO, tehnic vorbind fiind introdus un sistem suplimentar de filtre (ce va fi amplificat de americani) deoarece se presupune că agenţiile naţionale de securitate nu sunt toate performante în a identifica toţi factorii de risc în domeniile supuse atenţiei de ETIAS: terorism, control epidemii şi migraţie ilegală.

Dar avantajele pentru Europa Schengen? Posibil interesante pe termen mediu şi lung mai ales dacă se vor introduce şi vor deveni obligatorii paşapoartele biometrice din noua generaţie care să integreze şi amprentele posesorului, ceea ce ar face infinit mai uşor controlul prin compararea informaţiilor existente în diverse baze de date. Iniţiativa în acest sens va fi supusă unei prime sesiuni de vot, luni, în Comisia LIBE din Parlamentul European. Va fi un câştig real dacă va fi parte a unei foarte ample construcţii de securizare a pieţei interne a UE în general, în special a celei Schengen/UE, dotate cu noi reguli de admisie, mult mai constrângătoare decât acum, absolut obligatorii pentru toate statele membre.

Pentru noi, măcar acest epirod ar trebui să probeze de ce ar fi important să avem politicieni credibili care să asigure îndeplinirea a ceea ce ar trebui să fie priorităţile naţionale: intrarea în Schengen şi aderarea la Euro. Nu, atunci nu şi rămânem fix cum suntem.