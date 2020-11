Euroins, ameninţat de mii de şoferi cu proteste

Conform organizatorilor, la data anunţată, în intervalul orar 10:00 - 13:00, în faţa sediului Euroins, vor parca o mie de autovehicule, iar protestul va fi "împotriva practicilor abuzive ale societăţii de asigurări, care deţine locul 1 în Europa, în privinţa reclamaţiilor înregistrate în domeniul asigurărilor".



"COTAR are înregistrate peste 1.300 de unităţi reparatoare afiliate, societăţi care întâmpină mari probleme financiare, din cauza conduitei abuzive a societăţii Euroins Asigurări, societate care deţine peste 32% din piaţa RCA din România. Doar în primele 6 luni ale acestui an, societatea Euroins a înregistrat 11.225 de reclamaţii, în creştere cu 199,57% faţă de numărul total înregistrat în semestrul I al anului 2019. Aproape 62% din totalul reclamaţiilor pieţei de asigurări din România au fost formulate la adresa firmei de asigurări Euroins, în primele 6 luni ale acestui an", precizează reprezentanţii Confederaţiei.





Transportatorii susţin că, în trimestrul II al acestui an, Euroins a avizat 21.870 de dosare de daună şi a înregistrat 4.834 de reclamaţii, "adică echivalentul reclamaţiilor înregistrate de întreaga piaţă germană, în 13 ani", mai arată COTAR în comunicat.