Eroul săracilor din Ferentari, izgonit din şcoala unde aducea mâncare copiilor

Fondatorul ONG-ului Policy Center for Roma and Minorities informa zilele trecute că primarul PSD al Sectorului 5 nu-i mai permite accesul în şcoala unde în fiecare săptămână zeci de voluntari ţineau lecţii şi aduceau mâncare pentru copiii săraci din mahalaua Capitalei. Acesta susţine că în schimbul activităţilor pe care organizaţia sa o desfăşura gratuit, primăria de sector are acum un proiect de patru milioane de euro.





„Practic în acest moment nimic nu se mai poate schimba. Hotărârea de Consiliu a fost adoptată prin votul PSD şi UNPR. Problema principală este că autorităţile bagă patru milioane de euro într-un proiect care vine să ajute mult mai puţini copii decât ajutăm noi acum, le oferă mult mai puţin decât le oferim noi şi o fac la şcoala unde ne desfăşuram noi activitatea, în contextul în care sunt cel puţin alte zece şcoli în Ferentari care ar fi putut beneficia de un asemenea proeict. Din păcate nu le pot oferi ce le oferi ce făceam noi pentru aceşti copii, pentru că mergeam cu ei la dentist, la medic, mergeam în ghetou după ei, le aduceam ce aveau nevoie, un frigider, un aragaz etc. Mai stupid de atât nu poate fi. Şi totul se întâmplă pentru că primarul Daniel Florea a crezut că eu vreau să candidez la primărie, în contextul în care am spus de zeci de ori că nu îmi doresc acest lucru. Atât de tâmpiţi pot fi. Apoi, costul proiectului primăriei este umflat serios. Tot ce oferă ei ar trebui să coste maxim 126.000 de euro pe an, şi avem în schimb un proiect dn fonduri publice de 4 milioane de euro pe patru ani. Asta este politica PSD-ului. Sper să se dovedească o victorie pirică pentru PSD”, a precizat Valeriu Nicolae.





În urmă cu câteva zile, acesta explica într-o postare pe Facebook modul în care primăria Sectorului 5 a oprit activitatea organizaţiei condusă de acesta. „Ticăloşie explicată. Pe 19 august primăria sectorului 5 agreează că vor reînnoi contractul Policy Center şi automat posibilitatea noastră, a voluntarilor de a continua activităţile cu copiii de la Şcoala 136. Sunt sunat pe 20 de un om ok din primărie care îmi zice că primarul îşi doreşte să ne dea afară şi că pregătesc o hotărâre de consiliu căci eu sunt împotriva lui şi că sunt un risc pentru alegeri din partea USR PLUS. Ignor telefonul căci mi se pare mult prea stupidă ideea chiar şi din partea primarului PSD, mare susţinător al domnului Dragnea. Pe 21 primesc un mesaj prin care sunt rugat să nu mai intru în şcoală în ultimele 2 săptămâni dinaintea începeri şcolii. Pe 23 la iniţiativa primarului apare un proiect de hotărăre prin care se vor cheltui 4 milioane de EUR de către o organizaţie care va face exact, dar exact ceea ce am făcut noi pe gratis şi Policy Center. Primarul cere directoarei şcolii în hotărârea menţionată să aloce un spaţiu exact ca spaţiul pe care îl avem noi pentru activitatea noului ONG pentru 4 ani. Tot pe 23 primăria la presiunea mass-media dezminte într-un comunicat stupid că ar vrea să ne dea afară dar mă acuză de «politizare» şi spun că vor face tot ceea ce este posibil să împiedice aceaşi «politizare» a actului educaţional”, a scris acesta pe Facebook sâmbăta trecută.





Valeriu Nicolae a fost secretar de stat în Ministerul Muncii în Cabinetul Cioloş, demisionând din partidul fostului premier în aprilie 2019. A fost reprezentant pentru Europa în unul dintre cele mai importante consilii directoare ale Naţiunilor Unite - Boardul de Trustees al al Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului, a fost reprezentant special al Secretarului General al Consiliului Europei. A fost desemnat cetăţeanul european al anului de către Parlamentul European în 2013, şi a căştigat Premiul UNICEF în 2012. Activitatea în Ferentari a început-o în anul 2008, în fiecare weekend zeci de voluntari vin şi fac temele cu copiii de acolo şi se asigură că au ce mânca şi cu ce se îmbrăca.





Primăria Capitalei a sistat finanţarea pentru victimele violenţei domestice





Vestea că voluntarilor din organizaţia lui Valeriu Nicolae li s-a interzis să mai intre în Şcoala 136 nu este prima care cutremură lumea persoanelor care au nevoie de ajutor. La începutul lunii mai a acestui an, Centrul de găzduire în regim de urgenţă destinat victimelor violenţei domestice, Casa INVICTA, şi-a închis porţile după ce Primăria Capitalei a decis să nu mai dea fonduri centrului pe motiv că are buget de „subzistenţă” şi abia îşi permite să-şi plătească salariaţii. Casa INVICTA fusese înfiinţată în august 2017 în cadrul unui parteneriat public privat tripartit, Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB) asigurând finanţarea din partea autorităţilor. Primăria a refuzat continuarea finanţării acestui centru pe motiv că nu au mai existat fonduri la bugetul Capitalei. „Eu nu am nimic împotrivă, doar că aşa cum am comunicat noi, nu avem buget în acest moment. Suntem la un buget de subzistenţă, pur şi simplu. Suntem in pericol, de multe ori, şi cu plata salariilor către instituţiile din subordinea Consiliului şi a Primăriei, prin urmare orice proiecte de colaborare stagnează în această perioadă”, a spus primarul general, Gabriela Firea, la începutul lunii martie.





