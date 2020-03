Epidemia coronavirus aduce măsuri speciale la MAI. Examenele pentru permis se suspendă, eliberarea paşapoartelor se face cu restricţii

Astfel, începând cu data de 17.03.2020, pentru o perioada de 30 de zile, cu posibilitate de prelungire în funcţie de evoluţia situaţiei actuale, la nivelul structurilor MAI se vor lua o serie de măsuri. Astfel, toate spaţiile destinate activităţii de relaţii cu publicul vor fi igienizate din două în două ore, iar lucrătorii care desfăşoară activităţi cu publicul vor purta în mod obligatoriu echipamente de protecţie (mânuşi şi măşti).

Mai mult, la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al unităţilor teritoriale activitatea structurilor de relaţii cu publicul se va desfăşura, pe cât posibil, în mediul on-line sau prin intermediul serviciilor poştale.

Menţionăm ca celelalte servicii destinate cetăţenilor (cazier judiciar, restituirea permiselor auto, obţinerea permiselor de port armă, obţinerea avizelor de pază) se desfăşoară după program normal, fiind permis accesul unui număr limitat de persoane în acelaşi timp.

În ceea ce priveşte intervenţiile la sesizările cetăţenilor acestea se desfăşoară în mod normal, poliţiştii fiind echipaţi şi instruiţi pentru orice tip de interacţiune.

La nivelul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, se suspendă activităţiile de examinare la nivel naţional, probele teoretică şi practică.

Personalul serviciilor publice comunitare teritoriale va lucra pe două schimburi, în vederea asigurării continuităţii activităţii, schimbul doi urmând a se finaliza la ora 19.00.

Timpul de soluţionare a tuturor operaţiunilor specifice de înmatriculare şi eliberare permise la ghişee se majorează la 10 minute, prin utilizarea exclusivă a platformei de programamre online (www.drpciv.ro).

La înmatriculări auto se va intra numai în grupuri mici

Totodată, pentru asigurarea dispersării cetăţenilor în incinta sediului şi păstrarea unei distanţe minime recomandate, accesul în incinta sediilor serviciilor publice comunitare se face controlat, în grupuri mici, de 5-10 persoane, şi este permis doar titularilor, după caz, persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online şi a actului de identitate original.

Pe site-ul instituţiei sunt publicate numerele de telefon pentru relaţii cu publicul pentru acele persoane care se deplasează la sedii doar pentru informaţii sau cu dosare incomplete.

Cererile pentru eliberarea paşapoartelor se primesc numai de la cei care pleacă din ţară în perioada următoare

La nivelul Direcţiei Generale de Paşapoarte, cât şi la sediile serviciilor publice comunitare de paşapoarte, activitatea de preluare a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, respectiv a paşapoartelor simple temporare se va realiza numai pentru persoanele care prezintă documente din care rezultă necesitatea unor călătorii care se vor efectua cel mult în 30 de zile de la momentul înregistrării cererii, exclusiv în baza programărilor on-line.

Recomandăm cetăţenilor ca anterior efectuării programării on-line, să transmită la căsuţa de e-mail corespunzătoare serviciului public comunitar de paşapoarte documentele din care rezultă necesitatea unor călătorii care se vor efectua în cel mult 30 de zile de la momentul înregistrării cererii, în vederea validării acestora.

Reamintim că programările on-line sunt efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro. De asemenea, transmiterea paşaportului simplu electronic la adresa de domiciliu/reşedinţă din ţară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea, prin serviciul de curierat, se va face exclusiv în baza unei solicitări adresate prin e-mail/poştă de către titular, respectiv persoana care a fomulat cererea/ părintele/reprezentantul legal în cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani.

Primirea cererilor privind exercitarea dreptului la liberă circulaţie în străinătate/istoric paşapoarte/ scutire taxe vamale, precum şi furnizarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple şi eliberarea adeverinţelor/comunicărilor corespunzătoare, se va face exclusiv prin corespondenţă poştală sau electronică, numai pentru persoanele care prezintă documente care justifică urgenţa solicitării.

La nivelul Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă depunerea solicitărilor de emitere a avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă şi de ridicare a acestor acte de autoritate se va desfăşura pe baza unei programări on-line sau telefonice. Se vor soluţiona cu prioritate documentaţiile care vizează obiective realizate din fonduri europene.

Inspectoratul General pentru Imigrări a limitat numărul de persoane al căror acces este permis simultan în spaţiile unde sunt amenajate ghişeele.

De asemenea, accesul în incinta sediilor structurilor judeţene pentru imigrări, în vederea depunerii cererilor va fi permis doar titularilor sau, după caz, a persoanelor mandatate/delegate, în baza actului de identitate/document de trecere a frontierei, prezentat în original.

Vor fi preluate cu preponderenţă doar cererile de eliberare a avizelor de muncă/ prelungire a dreptului de şedere temporară programate pe portal, iar în cazul celor neprogramate acestea vor fi primite doar pentru situaţii temeinic justificate, de maximă urgenţă.

Totodată, se urmăreşte să fie preluate pe cât posibil cererile programate on-line prin intermediul PORTAL-IGI.

Se suspendă activitatea la ghişeelor de informaţii (informarea cetăţenilor realizându-se prin mijloace electronice şi/sau telecomunicaţii) precum şi primirea cererilor de acordare a dreptului de şedere pe termen lung. Totodată, interviurile care au ca scop identificarea elementelor căsătoriei de convenienţă, cu înştiinţarea scrisă a străinilor se vor replanifica.

Obligaţiile străinilor prevăzute în OUG nr. 194/2002 republicată cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la informarea autorităţilor cu privire la schimbările intervenite în situaţia străinilor (ex. schimbare de reşedinţă/domiciliu; schimbare nume etc.) sau referitoare la furtul/pierderea permisului de şedere, etc. vor fi notificate în termenul prevăzut de lege, pe adresa de e-mail a structurii competentă teritorial, urmând ca pentru preschimbarea permisului să depună o cerere ulterior.

Persoanele care se prezintă pentru depunerea şi eliberaerea documentelor pentru Apostilă,în cadrul Instituţiilor Prefectului vor avea acces într-un loc special amenajat, cât mai izolat şi cât mai aproape de intrarea în instituţie.

În ceea ce priveşte, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date s-au luat următoarele măsuri:

Eliberarea Certificatului privind domiciliul înregistrat în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi depunerea fotocopiilor deciziilor privind schimbarea numelui persoanelor fizice pe cale administrativă se va realiza exclusiv on-line pe adresa de e-mail a instituţiei depabd@mai.gov.ro. În aceeaşi manieră se va proceda şi în cazul solicitărilor de clarificare a unor aspecte pe linie de stare civilă, însoţite de documentele în susţinere, răspunsul urmând a fi transmis la adresa poştală/e-mail indicată de solicitant.

Menţionăm că ridicarea documentelor solicitate se va face numai ca urmare a programării efectuate la numărul de telefon 021.413.54.42 interior 25130.

Se menţine suspendarea activităţii de depunere a cererilor privind eliberarea actelor de identitate şi de înscriere a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, la sediul D.E.P.A.B.D, cu excepţia cazurilor deosebite (motive medicale, pierderea, furtul, distrugerea actului de identitate, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare)

Prin urmare, cererea de eliberare a actului de identitate sau, după caz, a înscrierii menţiunii privind stabilirea reşedinţei, pentru cazurile enunţate mai sus, se depune exclusiv prin programare prealabilă la telefon nr. 021/413.53.17.

În ceea ce priveşte ridicarea cărţii de identitate, accesul în sediul DEPABD se va face urmare a programării comunicate la depunerea cererii,

Activitatea de primire în audienţă în cadrul structurilor MAI se suspendă.

Recomandăm tuturor cetăţenilor care se vor prezenta la unităţile care desfăşoara activităţi de relaţii cu publicul să acceseze, în prealabil, site-urile oficiale, pentru a afla cu exactitate orarul de funcţionare al ghişeelor şi condiţiile cerute.