Elicopter militar aterizat în Capitală – Un echipaj de Poliţie Rutieră, prima maşină în intersecţie / Agenţii şi-au dat seama că ceva nu este în regulă

„Eram prima maşină în intersecţie, când am văzut că elicopterul zboară la joasă înălţime! Ne-am dat seama imediat că ceva nu este în regulă şi am oprit autospeciala, sărind de la volan şi oprind circulaţia celorlalte autoturisme! Astfel, pilotul a avut loc pentru a ateriza în intersecţie. Am anunţat imediat dispeceratul şi toţi colegii din apropiere au venit în sprijin! Ne bucurăm că nimeni nu a fost rănit!”, a declarat un poliţist al Brigăzii Rutiere Bucureşti, citat într-o postare pe Facebook a Poliţiei Române.

”Felicităm colegii care au intervenit, astăzi, la aterizarea forţată a unui elicopter, în Bucureşti, precum şi piloţii, care au aterizat în siguranţă, pentru prezenţa de spirit”, au mai transmis reprezentanţii Poliţiei Române.

Peste zece echipaje de poliţie s-au deplasat în zona inidentului, traficul pe mai multe artere fiind complet blocat.