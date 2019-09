Elena Udrea, audiată la Secţia Specială după ce a depus mai multe plângeri împotriva unor procurori DNA

„Nu am ştiut unde este sediul (SIIJ - n.r.) şi am venit pe jos doi kilometri. Am venit citată în calitate de parte vătămată, să văd despre ce este vorba. Parte vătămată în dosar referitor la o plângere pe care am depus-o la Parchetul General în 2017 împotriva domnului procuror Bulancea, doamnei Ana Dana şi domnul Popovici (de la DNA, n.r.). Pe care am făcut-o eu”, a declarat Elena Udrea, înainte să intre în sediul Secţiei de de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie, informează mediafax.ro.

Udrea a precizat că nu poate spune cine este acel personaj.

„Însă eu cred că acest caz va fi curând probat şi atunci vom vedea care sunt consecinţele pentru cei care au ţinut neapărat să facă o serie nesfârşite de dosare, să îmi facă mie o serie nesfârşită de dosare penale”, mai spune aceasta.



