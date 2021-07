La cât timp iese pe zero alcooltestul după un cidru cu alcool VIDEO

Într-un clip nou postat pe Youtube, Tavi Perţea a făcut un experiment pentru a vedea în cât timp dispare alcoolemia după ce am băut un cidru.

„Un nou experiment cu alcooltestul poliţiei rutiere ne va arata după cât timp putem conduce în siguranţă dacă ai băut un cidru cu alcool. Pentru că este vară şi mulţi obişnuiesc să meargă la terasă unde preferă să bea o limonada, o bere sau un cidru care are 1.9 alcool, m-am testat cu alcooltestul poliţiei să văd cât iese în aparat imediat după consum, dar şi dupa cât timp iese zero în aerul expirat . Acest experiment are caracter orientativ având drept scop divertismentul, iar rezultatul nu este unul general valabil şi diferă în funcţie de fiecare persoana”, precizează Tavi Perţea în videoclipul postat pe Youtube.

Acesta a băut o doză de bere care are alcool de 1,9 şi apoi a suflat în alcooltest. Aparatul a indicat o alcoolemie de 0,57, ceea ce înseamnă infracţiune dacă suntem prinşi în trafic.

După 5 minute, Perţea a suflat din nou în aparat, iar acesta a indicat o alcoolemie de 0,04, care înseamnă contravenţie.

La 15 minute după ce a terminat de băut berea, poliţistul a suflat în aparat încă o dată. Acesta a indicat 0.00.