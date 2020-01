Dragoş Săvulescu s-a predat în Italia. Afaceristul fugar fusese condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale din Constanţa

Dragoş Săvulescu a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu. El a fost acuzat că a făcut parte din grupul infracţional organizat care ar fi reuşit să prejudicieze statul cu 112 milioane de euro prin implicarea ilegală în retrocedarea de plaje şi faleze în Constanţa şi Mamaia.

Procurorii anticorupţie au stabilit că Emil Dragoş Săvulescu, împreună cu Cristian Borcea şi Georgică Giurgiucanu au prejudiciat statul român şi municipiul Constanţa cu 28 de milioane de euro. Prin intermediul societăţii „Holiday Club Neptun” SA. Săvulescu şi Giurgiucanu ar fi intrat, ilegal, în posesia unor drepturi succesorale ce aparţineau unei persoane în vârstă – Ivonne Aline Buzescu-Movilă. Aceasta moştenise proprietăţi impresionante în Bucureşti şi Constanţa şi lăsase partea sa din moştenire Academiei Române, printr-un testament încheiat în primăvara anului 2001.

Cine este Dragoş Săvulescu





Emil Dragoş Săvulescu are 45 de ani şi a fost acţionar al Clubului de Fotbal Dinamo. A cochetat cu actoria, a fost iubitul Mădălinei Ghenea şi s-a însurat de curând cu fosta Miss Albania, Angela Martini. A făcut bani din tranzacţii imobiliare, după cum singur declara într-un interviu din Evenimentul zilei, din 2013: „Am făcut bani 70-80% din imobiliare. Înainte de boom! Am vândut casa profei de biologie şi am rămas cu 3.000 de dolari. De două mii mi-am luat un Opel Kadett. Eram singurul băiat ce venea la şcoală cu maşina. O umpleam cu fete la întors!”, declara Săvulescu în urmă cu şaptee ani.





Singura firmă în care apare numele său este cea care administrează Clubul Dinamo. În 2012 se afla în companie alături de Ionuţ Negoiţă, fratele primarului sectorului 3, Cristian Borcea sau Nicolae Badea, dar renunţă un an mai târziu, în 2013.





În iunie, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a votat acordul de principiu pentru începerea negocierilor pentru cumpărarea suprafeţelor de teren din Parcul Verdi. Era vorba despre un teren de 33.715 mp divizat în şase parcele. Cele mai mari suprafeţe erau deţinute de Dragoş Săvulescu şi de un controversat om de afaceri iranian, Manochehr Saadi-Sohi. Acesta este fostul patron Antrefrig şi a avut o afacere controversată în Cartierul Francez (detalii aici).





Pe 6 septembrie anul trecut, Consiliul General al Capitalei a votat cu două treimi, şi cu câteva abţineri din partea consilierilor USR, cumpărarea de la Săvulescu a terenului din Parcul Verdi la un preţ de aproape 50 de milioane de euro. Asta după ce o comisie îl evaluase la 26,4 milioane de lei, preţul pieţei. Explicaţia era că legea fusese modificată de puţină vreme şi se aplicau aceleaşi preţuri şi pentru terenurile fără utilităţi. Nu există date care să confirme dacă Dragoş Săvulescu a intrat în posesia banilor.