Dosarul Revoluţiei. Gelu Voican Voiculescu, inculpat: Sunt aşa de sugrumat de indignare că nu-mi găsesc cuvintele

„Felul în care au fost expuse lucrurile e ca şi cum pentru prima dată, acum, în sfârşit se face lumină în chestiunea Revoluţiei. Au fost mii de dosare care s-au instrumentat, s-au dat condamnări. Este absolut fals să se spună că în sfârşit se va face lumină în chestiunea vinovăţiilor din timpul Revoluţiei. Indiferent că vorbim înaintr de 22 sau de cei 862 de morţi de după 22. Dar se ingnoră că toţi aceşti morţi se înscriu până în seara de 25 decembrie 1989, când s-a anunţat execuţia Ceauşeştilor. După aceea nu a mai fost niciun mort. Sunt aşa de sugrumat de indignare că nu-mi găsesc cuvintele. Acest om compromis moral şi profesional are îndrăzneala să vină şi să vorbească public despre Revoluţie, care este practic evenimentul fondator al noii orânduiri şi epoci în care trăim”, a spus Gelu Voican Voiculescu, referindu-se la acuzaţiile care i-au fost aduse recent lui Augustin Lazăr că ar fi fost „torţionar” şi care au fost negate atât de acesta, cât şi de CNSAS.





Ce probe pot să deţină aceşti oameni din care să rezulte că noi am fi dat ordine, dispoziţii sau am fi rersponsabili de moartea acestor 862 de revoluţionari, care erau tovarăşi noştri? Din rândurile lor, din sutele de mii de oameni ieşiţi în stradă am venit şi noi, cei care am format CFSN-ul. Cum se poate susţine că am determinat moartea acestor 862 de oameni? Nu am dat dispoziţii, nu am dat ordine, nu am semnat nimic”, a declarat Gelu Voican Voiculescu la Digi24.







Procurorul general Augustin Lazăr a anunţat luni că dosarul Revoluţiei din 1989 a fost finalizat, iar rechizitoriul a fost trimis instanţei. Printre inculpaţi sunt fostul preşedinte Ion Iliescu şi Gelu Voican Voiculescu. Dosarul ajunge astfel la judecată după 30 de ani de când s-au petrecut faptele.







Gelu Voican Voiculescu este director general al Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989.



Gelu Voican Voiculescu, unul dintre inculpaţii trimişi în judecată în Dosarul Revoluţiei, se declară indignat de anunţul procurorului general al României, acuzându-l pe Augustin Lazăr că este "compromis moral şi profesional".

