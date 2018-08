Dosarul privind intervenţia Jandarmeriei la protestul diasporei, preluat de Secţia Militară a Parchetului General

„Preluarea dosarului are ca temei cercetarea unitară a evenimentelor, avându-se în vedere şi formularea unor plângeri împotriva ministrului afacerilor interne, prefectului municipiului Bucureşti, conducerii Jandarmeriei Române şi Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, constituindu-se dosar penal la nivelul Secţiei Parchetelor Militare – PICCJ, dosar în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi purtare abuzivă”, se arată într-un comunicat al Parchetului General.





Parcehtul a anunţat că până în prezent în acest dosar au fost înregistrate un număr de 126 de plângeri penale şi au fost audiate 74 de persoane.





Prim-procurorul Parchetului militar Ionel Corbu a declarat marţi că niciun procuror militar nu a fost în Piaţa Victoriei în timpul intervenţiei jandarmilor de vineri seară, când au avut loc violenţe, contrazicând-o astfel pe ministrul de Interne Carmen Dan, care afirmase că intervenţia s-a desfăşurat sub supravegherea unui procuror militar, care s-a aflat în Piaţă.

„Vă asigur că nu. De la Parchetul Militar Bucureşti nu a fost niciun procuror care să facă parte din Centrul mobil de comandă înaintat. Vreau să vă comunic faptul că în data de 11 august, după-amiaza, s-a primit o solicitare din partea Direcţiei Jandarmeriei a Municipiului Bucureşti. S-a şi răspuns, în sensul că acest demers de a desemna un procuror să facă parte din Centrul de comandă mobil înaintat excede competenţelor profesionale şi deontologiei", a precizat Ionel Corbu.





La scurtă vreme de la aceste declaraţii Jandarmeria Română a comunicat că vineri seara în Piaţa Victoriei a fost prezent procurorul militar Bogdan Pîrlog. „În data de 10 august, în Piaţa Victoriei, pe timpul asigurării şi restabilirii ordinii publice a fost prezent domnul locotenent colonel magistrat Pîrlog Bogdan din cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti. Acesta s-a autosesizat cu privire la evenimentele din Piaţa Victoriei fiind prezent în intervalul orar 17.00-04.00 atât în punctul de comandă înaintat cât şi în zona dispozitivelor alaturi de reprezentanţii Jandarmeriei, Poliţiei şi autorităţilor publice centrale şi locale”, a transmis marţi Jandarmeria Capitalei. Ca dovadă, Jandarmeria a făcut public un proces verbal semnat de procuror pe 11 august.





Totuşi, locotenent-colonelul Bogdan Pîrlog, procuror militar la Parchetul Militar Bucureşti, cel despre care Jandarmeria Română a susţinut că a făcut parte din dispozitivul care a coordonat intervenţia jandarmeriei, a explicat că nu a fost la centrul de comandă, ci că s-a oprit în Piaţa Victoriei în drum spre casă.





„La ora 17 am plecat de la birou şi m-am îndreptat spre acasă. Undeva în jurul orei 18 am fost acolo pentru prima dată (....) În zonă mă aflam când a început să se dea cu lacrimogene. Nici măcar nu s-a pus problema să îi temperez sau să iau vreo măsură cu privire la ei pentru că nu e treaba noastră. Nu există nicio procedură, nu avem nicio atribuţie şi nu avem ce căuta în a coordona şi nici nu am făcut aşa ceva. Nu există ‘a supraveghea'”, a declarat magistratul pentru cotidianul Libertatea.





Mai mult, magistratul a subliniat că procesul verbal publicat de Jandarmerie (este publicat mai jos în ştirea de faţă - n.r.) nu este procesul verbal de sesizare din oficiu. „Acel înscris publicat nu este procesul verbal de sesizare din oficiu. Puteţi să-i întrebaţi de unde au fost şi ce au avut. Procesul verbal s-a încheiat la ora patru dimineaţa, atunci când s-a încheiat tot, în momentul în care am avut reprezentarea întregului demers prin ce am perceput personal. Nu puteam la acel moment să fiu în 100 de locuri şi nici nu aveam un sistem de monitorizare la dispoziţie”, a declarat Bogdan Pirlog pentru Libertatea.





Carmen Dan a respins anterior informaţiile potrivit cărora chiar ea ar fi fost implicată în coordonarea acţiunilor Jandarmeriei Române. În opinia sa, nu există motive să-şi reproşeze ceva în legătură cu modul în care şi-a exercitat competenţele de ministru, iar dacă se va dovedi că au fost comise abuzuri, cei vinovaţi vor răspunde personal. "Sunt şefii misiunilor operative care au fost acolo în piaţă, este un întreg dispozitiv care s-a ocupat de coordonarea intervenţiei şi, repet, totul sub supravegherea unui procuror militar. (...) Nu am ce să-mi reproşez, am făcut ceea ce trebuia să facă un ministru de Interne responsabil. (...) Dacă în urma verificărilor sau în urma sesizărilor vor reieşi astfel de aspecte, mai ales că sunt nişte verificări în curs, bineînţeles că se vor lua măsurile legale. Eu nu am încurajat niciodată niciun fel de abuz", a precizat Carmen Dan.





Consiliul Superior al Magistraturii a făcut un apel public la instituţiile şi autorităţile publice, în contextul demarării anchetelor privind violenţele de la protestul din 10 august, menţionând că este necesar ca acestea să se manifeste echidistant.







„Magistraţii - judecători şi procurori - îşi cunosc rolul şi atribuţiile legale, precum şi modalitatea în care trebuie derulate procedurile judiciare, sens în care facem un apel public către toate instituţiile şi autorităţile publice de a se manifesta echidistant până la finalizarea procedurilor judiciare, pentru ca astfel de atitudini să nu poată constitui elemente de presiune externă ori internă în activitatea judiciară", a transmis CSM.