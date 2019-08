Dosarul Caracal. Telefonul Alexandrei ar fi fost găsit într-un parc din oraş

Telefonul Alexandrei a fost gasit in parcul din orasul Caracal, acolo unde a fost gasita si cartela telefonica, arată Digi24. Telefonul si cartela au fost separate si aruncate in locuri diferite in parc. Sursele citate spun ca Dinca le-a aratat anchetatorilor unde a aruncat telefonul si cartela.







Reamintim că Alexandra a sunat la numărul de urgenţă 112 de la un telefon al agresorului Gheorghe Dincă. În cele trei apeluri, fata a dat mai multe detalii despre locul în care se află, dar dispecerul poliţie judeţene Olt nu a reţinut nici măcar numele cartierului comunicat de ea.





În plus, copila a dat nenumărate indicii despre locul în care se află - casa unui bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani, despre care presupunea că este mecanic auto. În acelaşi timp, fata le-a citit angajaţilor de 112 detaliile de pe o carte de vizită găsită în camera în care era sechestrată. Numele şi datele de contact găsite de Alexandra aparţineau însă unui alt bărbat.







În pofida faptului că tânăra era în pericol, poliţiştii au descins în locunţa lui Dincă abia în dimineaţa zilei de vineri, 26 iulie, la ora 6.00. Bărbatul a fost arestat, dar fara este de negăsit. Printre altele, poliţiştii au găsit la faţa locului şi fragmente umane. Acestea au fost analizate, iar azi s-a comunicat că aparţin unei tinere cu vârsta cuprinsă între 12 şi 17 ani.





