DOCUMENT Cele 10 motive pentru care pilotul Valentin Gvinda a refuzat să preia conducerea TAROM: Riscuri majore pentru producerea unor tragedii

„Având in vedere notificarea făcută către Dvs. din data de 18.10.2019, prin care v-am adus la cunostinta de renuntarea mea la acceptarea ocuparii functiei de Director General Tarom, prin refuzul semnarii Contractului de Mandat, inregistrat cu nr.SG9073/17.10.2019, va informez si pe aceasta cale ca decizia mea este definitiva si irevocabilă”, îşi începe înştiinţarea către Consiliul de Administratie al companiei, Valentin Gvinda.

Printre motivele care l-au făcut pe comandant să renunţe la acceptarea funcţiei de şef al TAROM se mai numără şi faptul că TAROM este investigat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. „Contracte de achizitii aeronave incheiate in trecut, care fac subiectul unor investigatii DNA, si la care Tarom nu transmis inca raspunsurile solicitate, cu atragerea raspunderii de catre noul CEO”, mai arată pilotul.

Redăm în continuare cele 10 motive invocate de pilotul Valentin Gvinda pentru refuzul funcţiei de şef TAROM:

„Motivele renuntării la acceptarea acestei functii si refuzul meu de semnare a Contractului de Mandat sunt urmatoarele:

1. Starea economico-financiara precara a Companiei Tarom, fapt care nu permite proiectii optimiste si de anvegura managerului, situatie care treneaza in mod latent de mai multi ani.

2. Lipsa unei strategii clare care priveste flota de aeronave si operarea pe viitor a acestora in baza unor criterii de performanta clar stabilite, limitarea la operarea pe rutele traditionale sau chiar diminuarea frecventelor sau anularea unor destinatii in favoarea pietei concurentiale, lipsa de proiecte pentru deschiderea unor noi rute profitabile, situatie de involutie strategica cu cu efect limitativ asupra obiectivelor managerului.

3. Predictibilitatea existenta deja pentru perioada imediat urmatoare a cresterilor cheltuielilor si scaderea veniturilor, fapt care obliga managerul sa aplice de masuri nepopulare asupra angajatilor astfel aparand si primele motive de retragere a increderii si sprijin al personalului din subordinea managerului.

4. Contracte de achizitii aeronave incheiate in trecut, care fac subiectul unor investigatii DNA, si la care Tarom nu transmis inca raspunsurile solicitate, cu atragerea raspunderii de catre noul CEO.

5. Personalul angajat Tarom, este lipsit de motivatie si demoralizat, in special in zonele operational zbor, operational sol, tehnic, zone de prim interes dar cu personai subnumeric pentru operarea in deplina siguranta a aeronavelor, existand riscuri majore pentru producerea unor evenimente de aviatie.

6. Lipsa unui Serviciu Juridic care sa confere avizari imediate ale legalitatii actelor interne si externe incheiate intre Tarom si terti precum si reprezentarea Companiei in Instantele de Judecata, lipsa care a dus si la savarsirea unor nereguli deopotriva demanageri si angajati care au savarsit din culpa sau cu intentie fapte acre au creat prejudicii, si pentru care nimeni nu a purtat nici un fel de raspundere.

Astfel preluarea mai departe de catre manager a unor prejudiciilor existente deja, ar trebui asumate si acceptate de catre cei responasbili pentru savarsirea acestora.

7. Identificarea unor discrepante salariale majore si nejustificate in cadrul personalului angajat Tarom, acordarea de majorari salariale individuale direct prin acte aditionale la CIM sau prin preluare de atributii dar prin exceptie de la Acordul incheiat intre Angajati si Angajator,ca urmare a lipsei unei grile de salarizare unitare si realiste si a unui CCM la nivelul Companiei, fapt care produce efecte si pe viitor, modificarile Actelor Aditionale putand fi facute doar cu acordul partilor, conform Codului Muncii.

8. Lipsa unei proceduri clare in ce priveste nivelul de secretizare si circulatie a documentelor Tarom, fapt care in mod evident pune in pericol confidentialitatea documentelor si pe cale de consecinta poate afecta grav actul de conducere si decizie.

9. ln anul 2009, Tarom condus atunci de pilotul Gheorghe BIRLA a realizat dupa mai multa vreme, primul an de profit al Companiei, iar dupa demisia acestuia in 2011, Compania a realizat pierderi anuale tot mai insemnate, desi managerii aflati la carma Tarom nu au purtat nici o raspundere.

La sfasitul anului 2019, estima pierderilor este dubla fata de cea prognozata la inceput de an, situatie prezentata si Dvs, de catre Directorul Financiar la sedinta de Consiliu de Administratie din 17.10.19 fapt care ar pune orice manager in postura de imposibiliate a indeplinirii a obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in Contractul de Mandat in baza Ordonantei 109/2011.

10. Procesul de predare-primire cu fostul Director General, dna Madalina MEZEI nu a fost efectuat, neexistand nici pe fond si nici in fapt, acest exercitiu obligatoriu putand fi facut in mod transparent doar dupa prezentarea unei situatii in detaliu a societatii efectuate de un auditor independent si dupa inchiderea si semnarea documentelor aflate in mapa DG pana la data revocarii”.