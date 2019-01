DNA, despre presupusa înregistrare de la DNA Oradea: Procurorii respectivi fie nu au instrumentat dosare penale sau erau pensionaţi la acea dată

Direcţia Centrală a DNA a venit cu precizări, în cazul presupusei înregistrări de la DNA Oradea, după ce „în mass-media s-a vehiculat o anumită interpretare dată convorbirilor înregistrate, în sensul că procurorii din cadrul Serviciului Teritorial Oradea au efectuat urmărirea penală în anumite dosare cu magistraţi în scopul intimidării acestora”.





Astfel DNA, a transmis că în cuprinsul discuţiei respective au fost vehiculate numele a şapte magistraţi iar „în urma informării transmise de procurorul şef al Serviciului teritorial Oradea, persoană care nu apare în cuprinsul discuţiei prezumată a aparţine unor procurori din cadrul acestei unităţi de Parchet, s-au constatat următoarele:

- în cazul a doi magistraţi nu au existat dosare în lucru în perioada ianuarie 2018- octombrie 2018,

- alţi doi magistraţi erau pensionaţi din 21.03.2013 şi 24.11.2015, conform hotărârilor Plenului CSM de a înainta către Preşedintele României propunerea de eliberare din funcţie, prin pensionare,

- unul dintre ei, la momentul purtării presupuselor discuţii înregistrate, se afla în cursul executării unei pedepsei de 4 ani închisoare,

- faţă de alţi doi magistraţi (din care unul nu a judecat niciodată cauze penale) s-a dispus ulterior o soluţie de clasare.

De asemenea, precizăm că două dintre persoanele participante la discuţie nu îşi mai desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului teritorial Oradea iar o alta, la momentul discuţiei şi ulterior acesteia, nu a avut în lucru vreo cauză cu magistraţi”, se arată în comunicatul DNA.





SIIJ s-a autosesizat în acest caz

Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a deschis şi un dosar penal având ca obiect conţinutul înregistrării din interiorul DNA Oradea, în urma denunţului unui ONG, procurorii dispunând începerea urmăririi penale in rem în această cauză.

Avocatul Răzvan Doseanu a publicat o înregistrare audio a unei şedinţe a DNA Oradea din ianuarie 2018, despre care spune că nu ştie dacă e autentică. În înregistrare se vorbeşte de urmărirea penală a unor judecători ca să intre "frica în ei". Avocatul susţine, pe site-ul casei de avocatură pe care o reprezintă, că a primit înregistrarea anonim şi dă numele celor care ar fi participat la şedinţa DNA Oradea, spunând că le recunoaşte vocile personal. Astfel, el îi nominalizează pe procurorii Man Ciprian, Muntean Adrian, Ardelean Ciprian, Pantea Cosmin şi Rus Lucian, de la DNA Oradea.

Conducerea DNA a anunţat, sâmbătă, că se delimitează de orice act al personalului care încalcă normele legale sau codul deontologic al magistraţilor şi a precizat că a solicitat note explicative DNA Oradea în urma publicării unei înregistrări în care se vorbeşte de "liniştirea" judecătorilor.





Asociaţiile procurorilor acuză SIIJ de scurgere de informaţii





Asociatia Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor (AMASP) arata ca reprezentantii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) ar trebui sa dea explicatii in cazul citarii procurorilor DNA Oradea, care sunt protagonistii unor discutii inregistrate in timpul unei sedinte de lucru.





Cinci procurori din cadrul DNA Oradea sunt audiati in acest moment de procurorii SIIJ.





Procurorul-sef adjunct al Sectiei de anchetare a magistratilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Adina Florea, a declarat, pentru Mediafax, ca mai multi procurori din DNA Oradea au fost chemati la audieri, miercuri, in urma inregistrarii aparute in care se vorbeste de "linistirea" judecatorilor.





In acest context, AMASP cere ca reprezentantii SIIJ sa explice cum citarea telefonica, in vederea audierii a colegilor, a "fost adusa la cunostinta publicului, in emisiuni TV si pe paginile de Facebook ale unor persoane cu vadite si notorii interese judiciare". "Cum astfel de aspecte au fost verificate anterior de Inspectia Judiciara in ceea ce priveste activitatea DNA, s-ar impune, pentru a arata echidistanta si profesionalism, ca verificari identice sa se intreprinda si la nivelul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie", explica magistratii.





AMASP ridica si problema celor care au făcut înregistrările din sediul DNA. „Tinand cont ca interceptarea neautorizata a comunicarilor constituie infractiune, dincolo de continutul si potentialul mediatic al acestor "dezvaluiri", AMASP considera necesara declansarea unei investigatii privind modalitatea si autorii efectuarii inregistrarii", se arata in comunciatul de presa. Potrivit sursei citate, procurorii considera necesar ca toti judecatorii oradeni care apreciaza ca au fost intimidati sau santajati de procurorii amintiti sa iasa public si sa indice cine i-a intimidat sau santajat, cand, in ce mod si in ce scop