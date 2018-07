Diaspora cere demisia Guvernului şi anunţă o „plimbare“ în Piaţa Victoriei pe 10 august

Într-un interviu acordat RFI, Florin Ţîra, reprezentant al Federaţiei Românilor de Pretutindeni, unul dintre organizatorii mitingului din 10 august, dă de înţeles că protestul neautorizat de municipalitate va avea loc oricum, manifestanţii urmând să vină să ”viziteze” centrul Capitalei: ”După acest refuz al primăriei Bucureşti, am renunţat să organizăm protestul prin Federaţia Românilor de Pretutindeni. Personal, voi veni să ”vizitez” Capitala, un scurt city break la Bucureşti nu strică. Am văzut pe multe grupuri din diaspora (...) foarte mulţi cunoscuţi de-ai mei mi-au spus că au intenţia de a ”vizita” Capitala (n.r. pe 10 august)”, spune Florin Ţîra, care mai afirmă că ”atracţia turistică” principală va fi Piaţa Victoriei, despre care spune că se va umple pe 10 august, în condiţiile în care sute de mii de români din diaspora vin în concediu în ţară.

Reprezentanţii Primăriei Bucureşti au respins miercuri cererea trimisă de Federaţia Românilor de Pretutindeni, filiala din România, de a autoriza un miting al diasporei în data de 10 august, în Bucureşti. Aceştia au invocat că organizarea mitingului ar încălca un articol din Legea 60/1991 republicată despre organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice.

Organizatorii acestui protest au criticat decizia municipalităţii şi întreabă de ce protestul PSD din 9 iunie nu a intrat sub incidenţa aceluiaşi articol din lege. „Am dori să-i întrebăm pe distinşii conducători de neam şi ţară dacă ne pot prezenta poziţia acestei comisii referitor la protestul organizat de către PSD în data de 9 iunie 2018. Oare dânşii de ce nu intrau sub incidenţa aceluiaşi articol din lege? Oricum, nu ne plângem de milă, ştim clar ce avem de făcut, am învăţat de la nişte oameni faini cum se obţine o autorizaţie pentru o astfel de manifestaţie încă din anul 1989”, declara miercuri, Florin Ţîra, preşedintele filialei din România a Federaţiei Românilor de Pretutindeni.