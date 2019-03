Decizie definitivă: DNA era competentă să facă anchetă în dosarul în care Gabriel Oprea este judecat pentru moartea poliţistului Gigină

Curtea de Apel Bucureşti a tranşat astfel definitv controversa juridică, ridicată de mai multe părţi din acest dosar: dacă procurorii DNA au competenţă de a instrumenta un dosar de ucidere din culpă, în care este implicat un înalt demnitar.





La începutul lunii ianuarie, Tribunalul Bucureşti a concluzionat că nu DNA trebuia să facă ancheta şi a restituit cauza la Parchet. „In temeiul disp. art 345 alin 1 c pr pen rap. art 315 alin 1 lit, b c pr pen ,art 281 alin 1 lit. b in raport cu DEC CCR 302/2017 constata nelegalitatea sesizarii instantei atrasa de necompenta DNA de a efectua urmarirea penala. Dispune restituirea cauzei la Parchetul DNA”, se arată în minuta Tribunalului Bucureşti din data de 10 ianuarie 2019.





DNA a contestat decizia la Curtea de Apel Bucureşti, unde au obţinut o decizie favorabilă.





„Respinge că nefondate excepţiile invocate de inculpaţii Oprea Gabriel, Mazilu Petre, SC General MPM Impex SRL şi de părţile responsabile civilmente Guvernul României şi Ministerul Afacerilor Interne privind necompetenţă DNA de a efectua urmărirea penală în cauza. Înlătura dispoziţiile privind constatarea nelegalitatii sesizării instanţei atrasă de necompetenţă DNA de a efectua urmărirea penală şi de restituire a cauzei la DNA", se arată în minuta Curţii de Apel Bucureşti.





Judecătorii au trimis cauza la Tribunalul Bucureşti - Secţia I a Penală pentru continuarea procedurii de camera preliminară, urmând că judecătorul să se pronunţe asupra celorlalte cereri şi excepţii invocate în acest dosar, informează ziare.com.





În data de 2 mai 2018, fostul ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, a fost trimis în judecată în dosarul în care a fost cercetat pentru moartea poliţistului Bogdan Gigină, sub acuzaţia de ucidere din culpă . Alături de el a fost trimis şi administratorul firmei care executa lucrările, precum şi societatea. Potrivit DNA, din probele de la dosar ar rezulta indicii că „încălcând dispoziţiile legale care reglementează însoţirea demnitarilor, ministrul de interne Oprea Gabriel a dispus, pentru sine, să beneficieze de însoţire cu echipaje de poliţie rutieră cu titlu permanent, ca aceste echipaje să fie formate atât dintr-un autoturism de poliţie rutieră (un agent şi un ofiţer de poliţie rutieră), cât şi dintr-o motocicletă a poliţiei rutiere”.



