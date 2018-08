De ce nu au fost extraşi huliganii din rândul protestatarilor din Piaţa Victoriei

Deşi grupurile de huligani erau vizibile, jandarmii nu au reuşit să le izoleze. Reprezentanţii Jandarmeriei au subliniat că protestatarii paşnici nu s-au delimitat de grupurile violente, ceea ce a îngreunat intervenţia forţelor de ordine.

„Extracţia e uneori dificilă, pentru că tactic grupurile au fost dispersate, nu au fost compacte. Extracţia comporta anumite riscuri. (...) A fost un dispozitiv eminamente defensiv şi mai mult reactiv. (...) Jandarmeria a fost foarte bine pregătită şi dacă nu am avut violenţe excesive a fost datorită intervenţiei profesioniste moderate şi raţionale ale Jandarmeriei Române. (...) Oamenii obişnuiţi nu s-au delimitat de grupuri violente, ce ne-a îngreunat intervenţia. Dacă erau mai receptivi la ceea ce am transmis noi, şi în momentul în care am făcut somaţii, că din spatele mulţumii se aruncă, nu ar fi avut ei o atitudine ostilă şi provocatoare la adresa forţelor de ordine, lucrurile ar fi fost mai simple pentru noi”, a spus Marius Militaru, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române.

Protestatarii au forţat gardurile, au aruncat în acelaşi timp şi cu pietre, sticle şi alte obiecte către jandarmi, iar aceştia au intervenit cu spray-uri, gaze lacrimogene şi, ulterior, şi cu tunuri de apă.

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Bucureşti, Georgian Enache, a spus că toată acţiunea jandarmilor a fost supraveghetă vineri seară de un procuror militar, care se va putea pronunţa cu privire la legalitatea intervenţiei: "Toată acţiunea de aseară a fost supraveghetă de un procuror militar, care poate constata încălcarea legii de către forţele de ordine. Intenţiile noastre au fost clare de la început, lucrurile să rămână civilizate".