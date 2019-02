De ce nu va executa Cristi Borcea 5 ani de închisoare

„Dacă se judecă pe noul cod penal, ca în Dosarul Transferurilor, rămâne sporul de pedeapsă de 3 ani şi 4 luni din Dosarul Transferurilor, la care se adaugă această nouă condamnare de 5 ani. Rezultă o pedeapsă de 8 ani şi 4 luni, el putând să fie eliberat condiţionat după ce execută cel puţin două treimi din această contopire din care se scad în prealabil cei 4 ani deja executaţi. Rămâne astfel o pedeaspă de minimum un an şi jumătate. Dacă s-ar judeca pe vechiul cod penal, ar ajunge la o pedeapsă contopită de 10 ani şi jumătate. Pe vechiul cod penal dacă se judecă, Borcea ar putea primi un spor de pedeapsă de 5 ani şi 4 luni, iar adăugând sporul de 5 ani va ajunge la 10 ani şi 4 luni, adică 2 ani şi 9 luni de închisoare. Tot ce e peste 10 ani trebuie să execute trei pătrimi din pedeapsă sau nu mai puţin de două treimi, adică ar putea sta la închisoare 2 ani şi 9 luni. Acum depinde cum apreciază judecătorul”, a scris Gazeta Sporturilor.

Cristi Borcea s-a predat vineri dimineaţă

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a declarat că Borcea nu va sta mai mult de 2,3 luni la închisoare. „Cred că face o lună-două şi o să-i dea drumul, că şi-a făcut pedeapsa. Că se cumulează, la Borcea. Mie îmi pare foarte rău, dar el şi-a făcut pedeapsa, că asta se cumulează. Îmi pare foarte rău. E un lucru la care nu ai ce să faci. Te duci, îţi faci pedeapsa şi gata, ce să faci. O fi drept, nu o fi drept, te duci şi îţi faci pedeapsa şi după aceea te duci şi îşi cauţi drepturile, că nu ai altă variantă. Nu am stat decât de două ori de vorbă cu el de când a ieşit şi nu despre lucruri din astea. Sincer, îmi pare rău. Am crezut că a scăpat de necazuri. Acolo când ajungi nu mai eşti nimeni, eşti un zero barat”, a declarat, Dumitru Dragomir, citat de Mediafax.