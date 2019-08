Dana Gârbovan: Am acceptat de principiu propunerea de a fi ministru, cu condiţia de a-mi fi asigurată independenţa deplină şi ca preşedintele Iohannis să fie de acord

„Am fost contactata de doamna premier Viorica Dancila cu propunerea de a prelua Ministerul Justitiei, mai ales pentru a actiona, in limitele competentei, in vederea combaterii criminalitatii organizate si a traficului de persoane. Am acceptat de principiu propunerea, cu conditia de a-mi fi asigurata independenta deplina in exercitarea mandatului si, de asemenea, ca Presedintele Klaus Iohannis sa fie de acord de principiu. Am solicitat acest lucru pentru ca nu doresc ca ministerul sa devina subiect de dispute politice si electorale intre palate, ci discutiile publice sa fie pe gasirea de solutii pentru problemele din justitie”, a scris Dana Gârbovan pe pagina sa de Facebook.







Ea spune că, pe langa problema traficului de persoane si a criminalitatii, justitia are probleme recurente ce nu au fost solutionate, cum sunt cele legate de resursele umane si infrastructura sau de supraaglomerarea instantelor si parchetelor, probleme de prea mult timp neglijate.





„Sunt deschisa sa colaborez, in ipoteza in care Presedintele e de acord cu numirea, atat cu toti factorii decizionali, cat si cu toti cei interesati, pentru a avea o justitie independenta, eficienta si respectata in Romania, astfel incat cetateanul sa vada ca drepturile si libertatile sale sunt respectate si protejate”, încheie Dana Gârbovan.





Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, vineri, întrebată despre faptul că Dana Gârbovan, propusă la Ministerul Justiţiei, ar fi apropiată a fostului ministru Florin Iordache şi a susţinut OUG 13, că ar trebui văzute lucrurile bune. "De ce în momentul în care se face o nominalizare încercăm imediat să aducem o parte negativă pentru acea persoană? Haideţi să gândim pozitiv şi să vedem şi lucrurile bune", a spus Dăncilă. Ea a spus că din proiectul prezentat de Ana Birchall rămâne doar partea care se referă la înăsprirea pedepselor pentru crimă, viol, pedofilie.

