Dan Voiculescu, fost condamnat, viitor teolog: „De-a lungul unei vieţi am cunoscut înălţimi şi abisuri”

Voiculescu, în vârstă de 73 de ani, a făcut anunţul pe blogul său, într-o postare intitulată: De la “dom’ profesor” la “băi, studentule”!

„De-a lungul unei vieţi în care am cunoscut înălţimi şi abisuri, am învăţat că preocupările analitice, principiile şi concluziile teoretice vor rămâne întotdeauna sterile, nocive chiar, dacă nu sunt urmate de acţiuni concrete şi de exemplu personal. În consecinţă, cu foarte puţin timp înainte de împlini 74 de ani, hotărât să asum nemijlocit, în propria viaţă, cele 3 valori fundamentale (Creativitate, Compasiune, Spiritualitate) şi am decis să urmez cursurile Facultăţii de Teologie, specializarea Asistenţă Socială”, scrie Voiculescu.

„Evident, după ce am parcurs, în urmă cu foarte mulţi ani, întreg traseul universitar, de la student, la profesor în cadrul Academiei de Studii Economice, puteam să optez acum pentru o formulă de studii postuniversitare. Dar pentru că nu diplomele, ci informaţia mă interesează, am hotărât să nu pierd nimic din ce aş putea învăţa şi să încep de la zero. Nu e prima data”, mai susţine acesta.