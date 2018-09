Dan Mihai Chirică, pus sub urmărire în dosarul violenţelor din 10 august, mutat din funcţie

„Începând de astazi 26.09.2018 prin Ordin al Ministrului Afacerilor Interne am fost mutat pentru a-mi desfaşura activitatea pe funcţia de Secretar de stat pentru Relaţia cu Parlamentul şi Relaţii Internaţionale”, se arată într-un mesaj trimis de Chirică prefecţilor prin care-şi anunţă plecarea din funcţie.





„Ţin să vă mulţumesc pentru tot ce am realizat împreună pentru bunul mers al administraţiei publice. Au fost momente grele şi delicate pe care le-am trecut împreună şi aici mă refer la inundaţii, alunecări de teren , viscole ...etc , momente pe care cu ajutorul Dumneavoastră le-am depaşit cu succes! S-a muncit mult pentru ca serviciile de paşapoarte şi înmatriculări să răspundă aşteptărilor cetăţenilor, iar anul acesta am demonstrat împreună că putem să avem servicii publice de calitate”, scrie acesta în continuare.





Comisarul şef de poliţie Mihai Dan Chirică s-a prezentat miercuri la Parchetul General pentru a fi audiat în dosarul privind reprimarea violentă a protestului din 10 august. Acesta a stat aproximativ un sfert de oră în sediul Parchetului General, refuzând să facă declaraţii în faţa presei.

Săptămâna trecută, Mihai Dan Chirică a fost pus sub acuzare de procurorii militari, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu şi participaţie improprie la purtare abuzivă. Dan Mihai Chirică, este acuzat că ar fi uzat de autoritatea conferită de funcţei pentru a-l ajuta pe maiorul Laurenţiu Cazan „să creeze aparenţa de legalitate a acţiunii de evacuare a protestatarilor, exercitând presiuni asupra prefectului municipiului Bucureşti pentru a aproba formal ordinul de intervenţie în forţă, atât anterior, cât şi ulterior orei la care acesta a fost emis de conducătorul forţelor de ordine”. Această aparenţă de legalitate creată ar fi permis, potrivit procurorilor, evacuarea protestatarilor prin acte de violenţă nejustificate de situaţia reală, folosirea forţei nefiind una graduală, făcându-se uz de mijloacele din dotare inclusiv împotriva copiilor.

În acelaşi dosar, sunt cercetaţi penal colonelul Ionuţ Cătălin Sindile, şeful Jandarmeriei Române; colonelul Gheorghe Sebastian Cucoş, prim-adjunct al Jandarmeriei Române; maiorul Laurenţiu Cazan, director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.



Şi Maiorul Laurenţiu Cazan, coordonatorul intervenţiei violente a jandarmilor la protestul din 10 august, urmează să fie premiat, în cazul acestuia cu un loc în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, potrivit unui proiect de hotărâre ce va fi discutat la Şedinţa Consiliului General al Capitalei de joi.



Procurorii militari au deschis un dosar penal în legătură cu modul în care au intervenit jandarmii în timpul protestului din 10 august. Pe 3 septembrie, Parchetul General anunţa că 770 de plângeri penale au fost înregistrate la Secţia Parchetelor Militare din partea unor persoane care au avut de suferit în urma intervenţiei jandarmilor la protest.

Comisarul Dan Chirică va rămâne secretar de stat, însă se va ocupa de relaţia cu Parlamentul.