Dan Diaconescu cere instanţei ridicarea interdicţiei asupra activităţii în presă: „Cum şi cât să mă ascund?”

Dan Diaconescu a declarat în faţa judecătorilor că prevederile sancţiunii impuse sunt neclare şi că el personal nu ştiu cum se interpretează noţiunea de „activitate la televizor”.





„Eu sunt în arest la domiciliu, mă urmăresc paparazii şi se interpretează că am activitate la televizor. Lumea vorbeşte despre mine la radio, iar automat, eu am activitate la radio. Nu se înţelege dacă am voie în alte ţări. Sunt invitat la televiziuni în Italia şi nu ştiu dacă pot merge. Nu vă spun câte invitaţii am la televizor. Am de onorat nişte campanii publicitare. Chiar nu ştiu ce am voie şi ce nu am voie să fac. Vreau să respect legea, dar nu ştiu cum. Cum şi cât să mă ascund de presă şi de televiziune? Mă sună colegi de presă şi nu pot să răspund, ca să nu fie interpretat ca activitate. Eu ce să fac dacă am făcut istorie în televiziune? Ce să fac, să merg doar cu geamuri fumurii ca să nu mai fiu filmat şi să se interpreteze că am activitate?”, a spus Dan Diaconescu în faţa magistraţilor Curţii de Apel Bucureşti, potrivit Mediafax.





Avocatul lui Dan Diaconescu a declarat în faţa instanţei că prevederile legale ce i se impută clientului său sunt extrem de vagi şi că sancţiunea impusă conduce la distrugerea personalităţii lui Dan Diaconescu, o astfel de pedeapsă neexistând nicăieri în lume.





„Dan Diaconescu are un interes în a cunoaşte activităţile pe care le poate sau nu desfăşura, ca să nu aibă din nou probleme legale. Norma de lege este extrem de neclară, apreciem că este necesară lămurirea dispozitivului. Vă rog ca, în analiză, să apreciaţi că este o persoană de 50 de ani şi este pus să respecte această decizie cu un caracter foarte larg. La o primă vedere, chiar dacă postează pe Facebook, încalcă dispoziţiile dispuse de dumneavoastră. (...) Nu cred că s-a urmărit o distrugere a personalităţii lui Dan Diaconescu, pentru că nu există nicăieri în lume o asemenea pedeapsă. Această persoană este în maturitate profesională. A fost eliberat şi a înţeles unde a greşit, dar vrea să-şi exercite activitatea de bază pe care o desfăşoară încă din 1990. El nu poate fi transformat într-o paria, el trebuie să se exprime. O persoană, având educaţia lui mai poate recidiva? Nu avem ce face decât să ne adresăm forurilor europene. Nu a fost Dan Diaconescu ciuma acestei societăţi. Asta a ştiut să facă, televiziune, iar reţetele lui au fost preluate de toată lumea”, a spus apărătorul lui Dan Diaconescu, citat de Mediafax.





În martie 2015, Dan Diaconescu a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la 5 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, pentru şantajarea lui Ion Moţ, fost primar al comunei arădene Zărand, precum şi a omului de afaceri Paul Petru Ţârdea.

În acelaşi dosar a fost condamnat şi Doru Pârv, fost realizator de programe la OTV, la o pedeapsă de 4 ani de închisoare cu executare, el neavând dreptul de a desfăşura vreo activitate în presa scrisă sau audio-video, pe o perioadă de 5 ani după ce iese din închisoare.





Dan Diaconescu a fost eliberat din închisoare, în luna noiembrie 2017, ca urmare a deciziei luate de magistraţii Tribunalului Ilfov, care i-au admis cererea de eliberare condiţionată. Cu toate acestea, Dan Diaconescu a rămas cu pedeapsa complementară dispusă în 2015 de Curtea de Apel, când l-a condamnat pe acesta la închisoare. Instanţa a decis la acea vreme, pe lângă condamnarea la închisoare cu executare a fondatorului PP-DD, şi interzicerea desfăşurării de către acesta a oricărei activităţi în presa scrisă sau audio-video, ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de cinci ani după executarea pedepsei de cinci ani şi şase luni.