Curtea Supremă: Procesul în care Augustin Lazăr contestă revocarea sa din funcţie se va judeca la Alba Iulia

Curtea Supremă a stabilit ca procesul în care procurorul general al României, Augustin Lazăr a constat propunerea de revocare din funcţie emisă de ministrul Tudorel Toader, se va judeca la Curtea de Apel Alba Iulia, informează publicaţia Cluj Just





Tudorel Toader îl criticase în mai multe rânduri pe Augustin Lazăr pentru faptul că a deschis proces la Albă Iulia şi l-a acuzat că vrea să tragă de timp.

"Aici pot spune multe, va daţi seama, dar mă rezum la puţine. Eu nu am evaluat persoană fizică, am evaluat procurorul general. Cred că e limpede pentru toată lumea. Tot limpede este şi faptul că, procedural, foloseşte tertipurile şi posibilităţile legii de a trage de timp cu speranţa finalizării mandatului, cred în 19 aprilie la anul. Dovadă: faptul că s-a dus la Albă Iulia, acasă unde locuieşte persoană fizică şi nu s-a dus la instanţa administrativă, de control administrativ din Bucureşti, unde-şi are sediul persoană juridică pe al cărei conducător l-am evaluat", declara Tudorel Toader, la mijlocul lunii decembrie 2018.

Curtea de Apel Bucureşti a admis, la începutul lunii decembrie, exceptia de necompetenţă teritorială în favoarea Curţii de Apel Alba în procesul în care se judecă cererea procurorului general Augustin Lazăr de suspendare a procedurii de revocare din funcţie. Însă pentru că instanţa din Alba Iulia îşi declinase la rândul ei competenţa în această speţă, a fost sesizată Curtea Supremă pentru rezolvarea acestui conflict.

Curtea de Apel Bucuresti admitea astfel solicitarea facută de Augustin Lazar şi a sesizat Curtea Constitutională cu excepţia de neconstituţionalitate a art.10, alin.3 din Legea nr.554/2004, în măsura in care se interpreteaza ca persoana fizica ce ocupa o functie sau o demnitate publica nu poate fi titulara unei actiuni in contencios administrativ intemeiate art.1 si 8, respectiv pe art.10, alin.3, teza I din Legea nr.554/2004.

„Actiunea este formulata de o persoana fizica, cu datele din cartea de identitate. Eu reprezint persoana fizica si nu autoritatea procurorului general. Eu nu am fost angajat de un ordonator de credite”, a susţinut în faţa instanţei avocatul lui Augustin Lazăr, potrivit Ziare.com. „Curtea de Apel Alba trebuia sa judece acest dosar. Discutia este pe calitatea clientului meu. Augustin Lazar a facut plangerea ca persoana fizica (care are domiciliul in Alba Iulia -n.red.) . Eu cu el am incheiat contract. Eu nu reprezint aici autoritatea procurorului general (care are sediul in Bucuresti - n.red.) ", explica atunci avocatul procurorului general.

Procurorul general, Augustin Lazăr, a depus, în noiembrie 2018, la Curtea de Apel Alba, o cerere de suspendare a procedurii de revocare declanşată de ministrul justiţiei, Tudorel Toader. Instanţa şi-a declinat competenţa teritorială, admiţând astfel cererea depusă de reprezentanţii ministerului Justiţiei, şi a trimis cauza Curţii de Apel Bucureşti.

Procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazăr a fost declanşată de către ministrul Tudorel Toader în 24 octombrie.

